Día Mundial del OVNI: Argentina, pionera en estudios del fenómeno

La directora del Museo OVNI de Victoria explicó que actualmente se estudia el fenómeno UAP o FANI (Fenómeno Aéreo No Identificado) y no se suele utilizar las siglas OVNI (Objeto Volador No Identificado). En ese sentido, agregó que ella forma parte del ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research), que son un conjunto de estudiosos y científicos que reconocen el fenómeno OVNI como real e hicieron un acuerdo con Naciones Unidas para poner el tema en agenda y como una inquietud internacional. Aunque comprende que es un tema sensible y que las condiciones económicas de cada país, como en Argentina, hacen que se priorice otro tipo de estudios.

Por otro lado, recordó el gran trabajo que ha realizado Silvia Pérez Simondini,la mamá de Andrea, quien fue la titular durante muchos años del Museo del OVNI. Su hija retomó su trabajo en el Congreso y expresó: "Cuando por el año 1991 empezó con las investigaciones en Victoria, siguiendo día a día lo que eran las luces que denunciaba la gente. La verdad que siento mucha felicidad porque pude presentar su trabajo, pero también logré traerme mucho el reconocimiento que, a nivel internacional, han obtenido de ella, así que vengo muy feliz y emocionada".

Día Mundial

Si bien existen varias fechas que conmemoran el Día del OVNI, el eje fundamental se enmarca en el accidente de Roswell el 3 de julio de 1947 aunque en algunos países se celebra un día antes e incluso un día después, en virtud de que muchas investigaciones hablan de dos eventos de estrechamientos de OVNIs en Estados Unidos. En la madrugada en Nuevo México cae un objeto y se accidenta dejando un campo de escombros en un rancho de Roswell. Allí interviene un ranchero, el dueño del campo, que da la denuncia pensando que era un accidente de una avioneta. Da aviso a la policía y rápidamente la base aérea de Roswell manda un capitán de inteligencia, el capitán Jesse Marcel, que no solo ve el accidente sino que toma restos de allí que antes de llevar a la base comparte con su hijo y su esposa. Inmediatamente, por la mañana, se declara que se había estrellado un OVNI y se habían recuperado cuerpos. "Al día siguiente la historia se cambia porque la misma Fuerza Aérea dice que lo recuperado en realidad fue parte de un proyecto secreto, el Proyecto Mogul, que era un proyecto con globos meteorológicos y maniquíes para espiar a espacios aéreos rusos", agregó Simondini a UNO y explicó que se trata de una "historia tapada por el gobierno". Luego, el caso toma preponderancia en los años 70' cuando sale a la luz el testimonio de Jesse Marcel por primera vez. De este modo, la Fuerza Aérea Americana hasta el día de hoy sigue negando el evento. Sin embargo, el famoso Pentágono de los Estados Unidos tiene una comisión que estudia los UAP.

OVNIs en el mundo

Los creyentes en el fenómeno sostienen que existe la posibilidad de vida extraterrestre, es decir, de vida por fuera del globo terráqueo. Pero existen otras teorías que acumulan seguidores en el mundo, como por ejemplo, pensar que el mundo es solo una forma de conciencia; la existencia de mundos paralelos y otras realidades: "Todas esas teorías han presentado una gran cantidad de documentos y trabajos de investigación".

Pero específicamente del caso OVNI, hay países como Rusia, China, Chile y Uruguay cuyo fenómeno es materia de investigación en centros especializados para ello. "Desde 2018, la estación espacial rusa y china estudian abiertamente los UAP desde dos condiciones: lo que se considera el tema de la seguridad en el espacio, una en relación a las operaciones de tránsito aéreo y otra en cuestiones a la seguridad en las soberanías", ya que cada país debe garantizar que lo que vuela sobre su espacio pueda ser identificado. Además, Simondini agregó: "En el Congreso de Estados Unidos, de México, de Japón, ya están regulando incluso la legislación sobre generar ámbitos seguros de denuncia para personal de tripulación". La estudiosa del fenómeno, insiste en que Argentina y Sudamérica en general está muy lejos de trabajar sobre cada uno de los acontecimientos extraordinarios aéreos como corresponde. Aunque rescató la investigación que se realiza en Uruguay: "Tiene un comité hace 44 años que es la CRIDOMI, que investiga estos eventos". En ese sentido, la especialista indicó que se creó el grupo ALAS (América Latina para Aeroespacios Seguros), que preside Pablo Ducó, un piloto que recibe todo tipo de denuncias de posibles avistajes Ovni de parte del personal aeronáutico, control de torres y personal meteorológico.