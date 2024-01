Cómo cuidar la piel con la exposición al sol en verano

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobierno de Entre Rios (@gobiernoer)

En ese marco, resaltó que la exposición al sol trae sus beneficios pero hay que protegerse en los momentos críticos. El horario que hay que evitar es entre las 11 y las 16. Son momentos en los que el uso de protector solar será en vano ya que la exposición UV es muy alta: "El momento ideal es antes de las 9 y después de las 17". El protector solar debe ser renovado cada tres horas aunque haya exposición al agua o no y se recomienda utilizar un factor de protección 50+, aunque, en el caso de las personas que deseen broncearse se recomienda tomar sol con un protector solar con factor 30 o 40. En ese sentido, los protectores solares que dicen ser para niños o bebés (sin distinción de marca) solo tienen cambios respecto a su composición química y protegen al infante de la exposición a químicos pero no cambia en su factor. Respecto a los tatuajes, la doctora Gramundi indicó que no hace la diferencia. El cuidado debe ser igual y el pigmento no sufrirá ninguna consecuencia.

Tratamiento

La insolación es una de las consecuencias más comunes luego de la exposición al sol en los horarios que no se recomienda: "A demás de afectarse la piel, puede generar fiebre o malestar de estómago". La doctora Gramundi recomienda tomar antifebriles y utilizar geles post solares que ayudan a desinflamar la piel enrojecida. Pero, ante los casos más graves como la aparición de nauseas y vómitos, consultar a la guardia médica más cercana. En ambos casos, se aconseja tomar mucha agua tibia, utilizar cremas hidratantes cada dos horas y comer alimentos ricos en agua.

Protectores solares precios aumentos cáncer de piel 1.jpg

Cáncer de piel

"Las quemaduras y exposiciones repetidas al sol, pueden generar cáncer de piel", comentó Gramundi a UNO y agregó: "Antes veíamos cánceres de piel en pacientes de mas de 50 años y ahora lo vemos en personas que rondan los 35 años", ya que considera que hay mayor exposición en relación con el calentamiento global y la rotura de la capa de ozono. En ese marco, expresó que el paciente no lo nota enseguida y es un proceso lento que lleva adelante la piel: "Se manifiesta, a veces, de una manera muy leve como una mancha roja que aparece y se descama o una cascarita que sangra sobre todo en la cara o las orejas en el caso de los varones". Las manchas rojas pueden aparecer, tratarse con un antimicótico y desaparecer. O también pueden mantenerse durante cinco o diez años, luego se hace un grano, luego un nódulo y ya se puede hablar de cáncer. La dermatóloga resaltó que la descamación también es un pre-cancerígeno y para ello se realizan tratamientos para que no avance. Ante cualquiera de los casos, consultar a un médico.