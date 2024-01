Casi 7 de cada 10 argentinos desea crecer en su trabajo

Coopertiva de Trabajo del Centro Ltda.jpg La ropa subió más que la inflación en los últimos cuatro años. Gentileza: Coopertiva de Trabajo del Centro Ltda.

Asimismo, el 59% de los argentinos asegura que su vida personal es más importante que la laboral (57% global) y el 44% afirma que dejaría un trabajo si le impidiera disfrutar de la vida (48% global). "Hay personas que se conforman y están cómodos con su trabajo y también quienes no se conforman y quieren ir por más". En ese sentido, el gerente indicó que hasta hace 3 años atrás, las encuestas giraban en torno al costo-beneficio, es decir, al trabajo en relación a la remuneración económica y no al bienestar emocional: "Hoy pasó a un segundo lugar, hoy la gente prioriza tener un ambiente laboral agradable. No porque costo-beneficio no sea importante, sino porque el lugar donde estoy debe ser amable", precisó.

El estudio de Randstad releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina, y surge como conclusión que el 65% de los argentinos tiene ambiciones de crecimiento en su carrera profesional, cifra que supera en 9 puntos porcentuales a la media arrojada a nivel global. Asimismo, el 52% de los trabajadores encuestados indicó que desea asumir mayores responsabilidades en el marco de su desarrollo de carrera, superando también en 5 puntos porcentuales a los datos globales.

Mipymes pymes trabajo.jpg

En este sentido, el 42% de los trabajadores argentinos afirmó que dejaría su empleo si no le ofreciera oportunidades de desarrollo profesional, 7 puntos porcentuales por encima de la media global (35%), y tan solo el 24% de los consultados aseguró ser feliz en su trabajo y no desear ningún tipo de desarrollo en su carrera. En este punto, la diferencia con las cifras globales cambia, donde el 39% de los encuestados aseguró ser feliz en su trabajo y no tener mayores ambiciones de carrera. "Las estadísticas también indican que a los trabajadores les gustaría poder hacerle saber a sus empleadores que tienen ganas de crecer y que un 50% lo pueda hacer es muy importante", amplió.

El estudio se llevó a cabo a través de un cuestionario online en cada país sobre una muestra de al menos 500 personas de ambos sexos, de entre 18 y 67 años que trabajan en posiciones remuneradas bajo relación de dependencia (no autónomos) más de 24 horas por semana.