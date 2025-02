Advierten deterioro en rendimiento escolar de adolescentes

Caritas pobreza indigencia (2).jpg

Formación de los recursos humanos en Entre Ríos, según datos del Censo 2022

Infraestructura básica de los hogares

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2022 identifica 500.660 hogares en la provincia de Entre Ríos. De estos, el 78% tiene acceso a agua potable y cloacas de red, valor que supera la media nacional, donde del total de hogares del país, solo el 62% cuenta con acceso a ambos servicios. En este marco, un 10% de los hogares posee acceso al agua de red, pero no a cloaca, y hay otro 10% que disponen con acceso a cloaca, pero no al agua de red, sino que cuentan con agua de pozo. Hay un 1% de viviendas que tienen agua y cloaca de pozo y finalmente, un 1% de los hogares pueden tener agua o cloacas, pero en cualquier caso este acceso no es dentro de la vivienda, sino en perímetros del terreno o fuera de él.