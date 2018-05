Tras atacar a su papá, Morena Rial busca conocer a su madre biológica

Morena Rial protagoniza por estos días un escándalo en las redes sociales tras enfrentarse públicamente con su padre, Jorge Rial, a quien acusó de no estar tan pendiente de ella y de prestar más atención a sus parejas. Ahora, la adolescente adelantó que está buscando a su madre biológica.





"Sé de dónde vengo y estoy averiguando sobre la señora que me tuvo en la panza y si tengo más familia", escribió More en una historia de Instagram que enseguida borró.





Luego atacó a los que la criticaron. "Los que no saben, cierren el orto, porque ya se están metiendo donde nadie los llamó ni nadie pidió opinión. No se metan más en mi vida, me manejo, digo y hago lo que quiero. Soy tan buena, que de buena paso a ser boluda", escribió.





Y completó: "Y es ahora cuando nos sacamos las caretas y salta toda la verdad a la luz. Besitos a la mala onda".





Más temprano, More había estallado contra su papá. "Él solo ama a sus gatos", había escrito, en alusión a las novias del conductor. Además, confesó estar "cansada" de impostar una imagen de familia y le reprochó más tiempo.





Fuente: Diario Veloz