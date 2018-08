¿Shakira le fue infiel a Antonio de la Rúa con Piqué?

Aunque, las fechas no coinciden por una diferencia de días, ya que según ese texto Shakira y Antonio no estaban más juntos desde agosto de 2010, los rumores de ruptura entre la artista colombiana y el hijo del ex presidente argentino surgieron mucho antes del campeonato del mundo.





waka waka2.jpg





Shak y el futbolista se conocieron en Madrid cuando ella presentó Waka-waka, el tema oficial de la Copa del Mundo.





"Yo ya había salido en el video del tema. Un día le escribí preguntándole por el tiempo de Sudáfrica porque llegaríamos cuatro días después, y ella me respondió con un mensaje inmenso. Empezamos a hablar y llegó un punto en el que le dije que teníamos que llegar a la final para volver a vernos", había contado Piqué años atrás sobre el comienzo de la relación.