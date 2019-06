Paula Cancio y su relación con Benjamín Vicuña en ATAV

Paula Cancio sale del personaje de Ágatha para describir el vínculo que tiene en la ficción con Torcuato, interpretado por Benjamín Vicuña, en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. La actriz española se sumó a la tira de El Trece y grabó una participación especial en la cual intenta persuadir y reconquistar al villano con quien tuvo un amorío en el pasado.

"A pesar de que Torcuato es un hombre que no tiene escrúpulos y tampoco le tiembla el pulso cuando tiene que matar a alguien, por algún motivo a Ágatha no la asesina", destaca la actriz en una entrevista exclusiva con Teleshow.

En la ficción, los actores pasan del amor al odio en una misma escena. Pueden empezar besándose después de haber tenido relaciones sexuales y terminar gritándose o amenazándose de muerte.

"Hablamos mucho con Benjamín sobre nuestros personajes porque nos interesaba que se notara que ellos se conocían desde antes y que no era algo del momento. Por eso usamos mucho el cuerpo, los gestos…", enumera Cancio y agrega: "Tuvimos mucha química y conexión de entrada".

Vicuña protagoniza la ficción junto a Gonzalo Heredia, el español Albert Baró, Delfina Chaves y y su novia, Eugenia China Suárez. Al respecto, la actriz española asegura que eso no fue un impedimento a la hora de "dar todo" frente a las cámaras. "Ella no me vino a decir nada ni me marcó ningún límite. Benjamín y yo somos dos profesionales que entendemos cómo es esto", explica quien hizo un casting para su personaje y recién le confirmaron que había quedado dos semanas después: "Fue un montón de tiempo, pero yo estaba segura que me darían el papel".

A la hora de analizar lo que tiene en común Ágatha y Paula, la actriz asegura que "salvando las distancias en que el personaje es una estafadora, ambas son parecidas". Sobre todo en la pasión: yo también soy muy pasional".

"Por otro lado, las dos somos responsables y serias en su trabajo. No nos gusta que algo salga mal ni que se escape ningún detalle", continúa.

Sus proyectos a futuro, el regreso a Madrid y la salud de Miguel Ángel Solá

Cuando termine su participación en ATAV, Paula Cancio será parte de Pequeña Victoria, el nuevo proyecto de Telefe que irá en el prime time y estará protagonizada por Facundo Arana, Luciano Castro, Inés Estévez, Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio Peña, Nicolás Francella y Daniel Hendler.

En paralelo, regresó a los escenarios con Doble o nada, la obra teatral que encabeza junto a su pareja, el actor Miguel Ángel Solá, en el Teatro Regina. "En enero tuvimos que suspender las funciones porque él tuvo mareos. Después de hacerse los análisis y ver que estaba todo bien, decidimos volver con ocho únicas funciones", cuenta la actriz española.

En septiembre, por su parte, llegará la hora de volver a su país natal. Según su relato, el principal motivo es porque las hijas mayores del actor viven allí -"siente que se está perdiendo un montón de cosas con ellas"- y porque la hija que tienen en común –Adriana, de seis años- comienza primer grado.