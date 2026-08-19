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Moria Casán desmintió una pelea con Lali Espósito luego de los rumores por la serie sobre su vida

La ausencia de Lali en el estreno generó versiones de distanciamiento, pero Moria Casán respaldó a la cantante y destacó su admiración por ella.

19 de agosto 2026 · 21:25hs
Moria Casán desmintió una pelea con Lali Espósito luego de los rumores por la serie sobre su vida.

Moria Casán desmintió una pelea con Lali Espósito luego de los rumores por la serie sobre su vida.

La ausencia de Lali Espósito en el estreno de la serie sobre Moria Casán alimentó rumores de distanciamiento entre ambas. Además, la versión cobró más fuerza en las últimas horas después de que Marcelo Polino reflotó viejos cuestionamientos hacia la artista y aseguró que, durante una jornada de grabación de la serie, ella decidió mantenerse apartada del resto de los invitados.

“En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, contó Polino. Luego fue más directo y señaló a la cantante: “Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros. Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro”.

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Conflicto personal

El conductor también sostuvo que entre ambos existe un conflicto personal desde hace años. “Conmigo tiene pica, no sé si con alguien más”, afirmó. Después recordó que fue durante una década el padrino del fandom de la artista y aseguró que el vínculo se rompió por actitudes de Lali que le generaron malestar.

En medio de esas versiones y comentarios, la propia Casán salió a fijar posición y desactivó la idea de una pelea con la cantante. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una entrevista realizada por Fefe Bongiorno durante el rodaje de la serie, en la que Lali hablaba sobre ella.

La conductora acompañó ese reposteo con un mensaje breve pero contundente: “Loviu gladiadora”. Por su parte, mientras su foco está en el concierto que dará el 26 de septiembre en River Plate, Lali Espósito respondió a su manera a la polémica. Desde el escenario de uno de sus shows, empapada por la lluvia, publicó una historia en su cuenta de Instagram con el texto “QUIENES SOON?!” y agregó: “aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración adoración es total”.

Moria Casán Lali Espósito serie
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