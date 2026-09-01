Iara Navarro se sumó a Obras Basket La pivote paranaense Iara Navarro disputará la Liga Femenina tras su experiencia en el básquet universitario de Estados Unidos. 1 de septiembre 2026 · 18:09hs

Iara Navarro ya había disputado la Liga Femenina con Corrientes Básquet en 2021.

La paranaense Iara Navarro se incorporó a Obras Basket para disputar la Liga Femenina 2026/27. La pivot de 1,90 metros tuvo experiencia en el básquetbol universitario de Estados Unidos, donde pasó por Lake Region State College Royals y Lake Superior State Athletics.

Navarro nació el 23 de julio de 2002 en Paraná, Entre Ríos. En Argentina, se formó en el Club Atlético Talleres y disputó la Liga Femenina 2021 con Corrientes Básquet.

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A nivel internacional, formó parte del seleccionado que consiguió la medalla de bronce en el Sudamericano U17 de Colombia 2019, señala Paraná Deportes. También integró el plantel albiceleste que participó de los Juegos Universitarios de Chengdu 2023.