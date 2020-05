Daniela Cardone se rapó las trenzas

Daniela Cardone decidió raparse su larga y platinada cabellera que tenía llena de trenzas. Lo hizo en medio de la cuarentena y mostró el drástico cambio de look en sus redes sociales: “Hola, terrícolas. En el medio de esta pandemia y aconsejada por mi amigo y peinador de Madrid, decidí pelarme. ¿Quién se atreve?”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 100 mil seguidores, a quienes invitó a copiar su estilo.

“Lo hice porque es más cómodo. Con esta pandemia hay que ser práctica. Me ducho y salgo así, me pongo crema y listo. En cambio, si tuviera que secarme el pelo, hacerme color, etc... ¡Además es súper limpio!”, contó Daniela a Teleshow sobre su nuevo look.

“Buenas noches, terrícolas. Gracias por lo mensajitos muy divertidos de mi pelada. Cuídense mucho de este virus maldito. Y desinfecten todo”, escribió en un posteo en el cual agradeció por los buenos comentarios que recibió sobre su nuevo look. Además, recomendó que, al igual que lo hace ella, tomen los recaudos necesarios para sanitizar sus hogares y los productos que compran en el supermercado.

No es la primera vez que la actriz se anima a lucir un corto de ese estilo. Hace exactamente cinco años, en mayo de 2015, la actriz ya se había rapado. Sin embargo, sostuvo que la coincidencia fue pura casualidad: “No me acordaba que había sido en la misma fecha”. En aquel entonces –se sabe– el mundo no atravesaba ninguna pandemia, pero ella igual había querido renovar su imagen.