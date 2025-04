Se viene un nuevo fin de semana largo: cuándo es y cuántos quedan en el 2025

El descanso por el feriado previsto el 1 de mayo se extendería, pero no para todos. Cuántos feriados fin de semana largos le quedan al 2025

A simple vista, el próximo 2 de mayo parece un feriado común. Pero no lo es. El Gobierno confirmó un día no laborable como puente para impulsar el sector turístico, pero no todos podrán tomarse el descanso. Solo el sector público tiene la obligatoriedad de suspender sus actividades durante esta jornada mientras que, en el caso del privado, la decisión recae en el empleador.