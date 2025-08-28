Uno Entre Rios | Santa Fe

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Un siniestro vial ocurrió este jueves, en Susana, Santa Fe, donde murió un entrerriano desde 66 años producto de las lesiones sufridas.

28 de agosto 2025 · 21:57hs
En Susana

En Susana, Santa Fe, murió un entrerriano desde 66 años producto de las lesiones sufridas.

Un trágico siniestro vial ocurrió en el kilómetro 211 de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de la localidad santafesina de Susana. Un Jeep Renegade, en el que viajaban dos personas, domiciliadas en Entre Ríos, despistó, chocó contra el guardarrail y dio varios tumbos en la banquina.

Datos sobre el accidente en Santa Fe

Como consecuencia del violento incidente, el conductor del vehículo murió y la mujer que lo acompañaba sufrió heridas.

El vehículo se movilizaba de sur a norte por la carretera nacional y tras el accidente, los ocupantes fueron rescatados por personal de Bomberos Zapadores, y trasladados, por personal del SIES 107, al Hospital de Rafaela con lesiones de consideración.

Las identidades

El vehículo era conducido por Jorge Luis Zardazini (66 años), quien sufrió politraumatismos severos. Pese a los esfuerzos médicos y a haber sido trasladado de urgencia al hospital, perdió la vida minutos más tarde.

Como acompañante, viajaba Mónica Cristela. P. (60 años), quien resultó con trauma en miembros inferiores y continúa internada, ya que registró la fractura de un miembro inferior. Según se indicó, se encontraba consciente al momento de la asistencia. Ambos accidentados residen en Villaguay, Entre Ríos, confirmó Rafaela Noticias.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Susana, Gendarmería Nacional y Bomberos Zapadores, que realizaron las tareas de rescate y colaboraron en el operativo de asistencia.

Las causas que provocaron el despiste y vuelco son materia de investigación.

