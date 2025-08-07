Redengas: autorizaron nuevas tarifas para el servicio de gas natural

Los nuevos valores contienen un ajuste del 2.69% en el valor del Cargo Fijo y del 1.59% en el valor del Cargo Variable o metro cúbico de gas consumido para los usuarios residenciales, respecto de las últimas tarifas que regían desde los primeros días del mes pasado. Corresponde aclarar que el ajuste en el valor del Cargo Fijo incluye el ajuste por inflación y el ajuste por diferimiento del incremento determinado en la Revisión Quinquenal de Tarifas aprobada en Abril pasado.