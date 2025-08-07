Redengas: autorizaron nuevas tarifas para el servicio de gas natural

Uno Entre Rios | Redengas

Mediante la resolución N° 550/25, publicada el día 01 de Agosto de 2025, el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A.

7 de agosto 2025 · 09:49hs
Los nuevos valores contienen un ajuste del 2.69% en el valor del Cargo Fijo y del 1.59% en el valor del Cargo Variable o metro cúbico de gas consumido para los usuarios residenciales, respecto de las últimas tarifas que regían desde los primeros días del mes pasado. Corresponde aclarar que el ajuste en el valor del Cargo Fijo incluye el ajuste por inflación y el ajuste por diferimiento del incremento determinado en la Revisión Quinquenal de Tarifas aprobada en Abril pasado.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

