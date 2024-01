Recomendaciones para hacer ejercicio en verano

Muchas personas deciden comenzar a hacer ejercicio durante el verano. Pero hay recomendaciones que tener en cuenta para que no sea contraproducente en la salud.

Andrea Sanfilippo es entrenadora en el Gimnasio Taian y en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) resaltó la importancia de los cuidados a la hora de hacer actividad física con temperaturas altas en pleno verano: "Siempre es un buen momento para empezar porque la salud no se toma vacaciones", introdujo. En ese sentido, recomendó consultar con un médico para que realice una evaluación de la persona de manera integral. Eso genera una base para trabajar desde la planificación. "Ha pasado que haya gente que se maree o se le dificulta la respiración, y en esos casos se deben acostar, elevar los pies y refrescar para evitar un golpe de calor". Y, entre otras recomendaciones, la entrenadora dijo que no se debe sobreexigir el cuerpo a tal punto de sentirse mal y asistir igual al gimnasio.

Sin embargo en lo que respecta a los cuidados durante el entrenamiento, Andrea indicó a UNO que entrenar en un espacio cerrado como un gimnasio o salón que esté ventilado o en un ambiente climatizado, no tendría problemas pero en el caso de la gente que entrena al aire libre debe buscar horarios prudentes para evitar un golpe de calor: " Buscar espacios como la mañana temprano o el atardecer es lo ideal". También alertó que algunas personas pueden descomponerse y con una simple pausa volver a la compostura pero que a otras les cuesta más y eso es un dato a tener en cuenta: "Por eso los entrenamientos son individuales".

La entrenadora dijo que el verano es una de las épocas en las que más se comienza a ejercitar y considera que es una buena noticia. Esto genera que haya horarios pico en los gimnasios, como por ejemplo por la mañana y por la tarde. "Pero hay gente que entrena todo el año y en esta época cambia el tipo de entrenamiento e incluso el horario para disfrutarlo". Aunque también se recomienda que las personas y sus cuerpos descansen algunos días de la semana para que se recupere el cuerpo: "De hecho, la mayoría de las personas asiste tres veces a la semana, nosotros igual estimulamos a que los que hacen solo dos veces a la semana agreguen otra alternativa como caminar o andar en bicicleta", comentó Andrea y agregó que en su gimnasio se brindan herramientas para los casos en el que las personas decidan estar de vacaciones y continuar con un ritmo de entrenamiento acorde.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taian Gimn (@taiangim)

El agua es la reina de las bebidas

"Creo que con el agua es suficiente y las bebidas energizantes o isotónicas ayudan a recuperarse luego de un entrenamiento. El agua es la reina de las bebidas hidratantes", indicó Andrea ya que considera que es fundamental la hidratación con agua no solo durante el entrenamiento sino también antes de comenzarlo y es clave para todas las personas aunque no entrenen, en especial en el verano. " No se trata solo de llevarse la botellita de agua, sino también tomar mucha agua antes del entrenamiento", precisó. Por supuesto que la buena hidratación se acompaña con una alimentación liviana, sin calorías y fresca.