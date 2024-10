Preocupa la situación de los acompañantes terapéuticos en Entre Ríos

Durante los últimos años, las tareas de los acompañantes terapéuticos (AT) se convirtieron en un punto esencial para la recuperación y rehabilitación adecuada de las personas en escenarios de crisis, enfermedades terminales o discapacidades, tanto en instituciones sanitarias como educativas.

A través de un abordaje psicoterapéutico social -y en forma articulada-, el AT participa de la elaboración de estrategias con atención personalizada para el paciente y su familia, con el objetivo de avanzar en la recuperación de la salud y calidad de vida, además de una reinserción social en los casos que se requiera.

“Establecemos tratamientos en aquellas personas en rehabilitación para que puedan volver un poco a su vida cotidiana o cuando salen de alguna internación, pero fundamentalmente somos un punto crucial en todo lo que es integración escolar”, explicó a UNO la acompañante terapéutica Florencia Banquero (M.P. 124).

Desde el 2022, el rol de los AT se encuentra organizado por el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos (Cater) que nuclea a los AT de la provincia.

El organismo desarrolló la Fórmula del Monto Mínimo Ético de Acompañamiento Terapéutico (MEAT), que a través de distintos valores y factores establece un monto que se actualiza en función de la realidad social y económica de la labor.

“Hoy ese monto equivale a $8.000, pero nos pagan entre 3.000 y 3.500 pesos la hora”, relató la acompañante terapéutica, ya que las obras sociales “imponen un precio si o si, que no llega a cubrir casi nada y es una miseria prácticamente”.

Iosper, complicado

La situación empeora con el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la principal obra social de los trabajadores del Estado entrerriano.

Si bien el Cater firmó un convenio en el que se establece una prestación directa y en una de las cláusulas Iosper se compromete a abonar los honorarios a los 30 días, los pagos se realizan a 60 días. Por eso, la situación es “desesperante y alarmante”, señalaron.

El problema “creció mucho todo este tiempo” debido a otra cláusula: “El convenio no nos permite visibilizar la problemática con protestas y eso creó un obstáculo muy grande. Intentamos abrir el diálogo pero Iosper no da respuestas”, dijo Banquero. Pero además, los y las AT denuncian que la obra social se niega a entablar negociaciones con el Colegio, ni lleva adelante las reuniones que hacen al cumplimiento del convenio.

“Iosper tiene un gran porcentaje de la demanda de acompañamiento terapéutico en toda la provincia, y no damos abasto para cubrir tanta demanda en instituciones de rehabilitación, de salud mental y fundamentalmente de escuelas”, contó la especialista.

En ese sentido, precisó que se encuentran “atados de pies y manos”, debido a que “no se puede abandonar a los pacientes de un día para el otro, menos en una escuela”.

Falta de pago

“Hay compañeros que no cobran sin convenio desde marzo, digamos, y con convenio tiene el atraso de los 60 días”, remarcó Banquero.

Para el común de los acompañantes terapéuticos, las condiciones de trabajo son ‘indignas’: pagos por debajo de lo pactado y demoras en el cobro de los honorarios que cuando llegan a una cuenta del trabajador perdieron el valor que tenían 60 días atrás, cuando se realizó la práctica médica.

La crisis y los problemas “son en general, esto está pasando con Iosper pero es con todas las obras sociales”, indicó la especialista y añadió que en algunos casos, “con las obras nacionales sobre todo, el Colegio no interviene”.

Por último, destacó que estas problemáticas “también se dan en otras áreas” de Salud, y señaló que aún no hubo comunicación desde el Ministerio. UNO se comunicó con la cartera sanitaria, desde donde informaron que no han tenido injerencia ya que el reclamo es a la obra social.

Convenio de AT con Iosper

En el año 2022, el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos (Cater) firmó un convenio con la obra social de la provincia, que “mejoró las condiciones laborales” aseguraron en un comunicado.

Sin embargo, el diálogo con Iosper “se ha visto imposibilitado en 2024, pese a los múltiples esfuerzos” del Colegio y sus afiliados.

Además, se registran pagos a menos del 50% de lo establecido y con una demora de más de 60 días, y ante una “condición social, política y económica actual que hace insostenible” la prestación de los servicios.

En ese marco, el Colegio envió la semana pasada una carta documento y una intimación de pago a esa obra social por los días de mora, y luego de haber presentado una nota de reclamo, según lo establecido en el convenio vigente.

“Es la primera vez desde el inicio del convenio que se reclama por incumplimiento en los pagos a nuestros prestadores”, precisaron en un escrito. Por eso, los acompañantes terapéuticos exigieron “la apertura al diálogo para mejorar las condiciones de este convenio”.