Preparan un acto de respaldo a Bordet, el sábado en Seguí

Dirigentes justicialistas enrolados en el sector que lidera el gobernador Gustavo Bordet preparan para el sábado un acto que espera tener una importante convocatoria. Será en la ciudad de Seguí, con el intendente Cristián Treppo como anfitrión, aunque la organización corresponde a otros dirigentes.





Si bien la idea es reforzar el respaldo a la gestión del gobernador Gustavo Bordet y su candidatura para otro mandato en ese cargo, no se lo toma como un lanzamiento. Es más, los organizadores dicen que invitan a una actividad que incluirá espacios de debate sobre diferentes problemáticas, que serán abordadas desde lo partidario. "No decimos que va a estar el gobernador porque no queremos que funcione como un llamador. Si el gobernador decide acompañarnos, estaremos agradecidos y contentos", dijo uno de los que está realizando las invitaciones.





En algunos sectores del justicialismo se interpretó que la convocatoria tenía que ver con adelantarse al acto (y posible lanzamiento) del kirchnerismo entrerriano al que invitan Sergio Urribarri y Julio Solanas en Villaguay el 15 de diciembre. Esa convocatoria, a su vez se afianzó luego del claro encolumnamiento del gobernador entrerriano en el peronismo federal que lideran Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, entre otros.





En realidad, si el encuentro de Seguí tiene ese perfil dependerá casi exclusivamente del gobernador, primero de su presencia y luego de lo que diga respecto de la campaña y, eventualmente, de la fecha de las elecciones. Inicialmente trascendió que Bordet iba a esperar hasta el 15 de diciembre para comunicar la fecha de las elecciones, pero ayer se conoció que el radicalismo entrerriano le reclamó al gobernador que anuncie inmediatamente si habrá desdoblamiento electoral en la provincia, es decir, si los comicios provinciales se separarán los nacionales.