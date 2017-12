El presidente Macri visitará hoy obras del Plan Hábitat que se ejecutan en San Benito

El presidente Mauricio Macri tiene previsto partir desde Buenos Aires a las 9 con la intención de encabezar, a partir de las 10, una actividad oficial en San Benito, localidad ubicada a pocos kilómetros de la II Brigada Aérea, donde aterrizará el avión presidencial.

Así lo consigna la agenda publicada en el sitio de la Presidencia de la Nación. Según se supo, la visita a la localidad entrerriana no estaba prevista de antemano (recién se conoció el lunes), aunque es habitual que la agenda del Presidente no se sepa con demasiada anticipación.





No hay mucho que decir entonces del acto, salvo que la actividad consistirá básicamente en una recorrida de obras realizadas en el marco del Plan Hábitat.

Las obras con financiamiento nacional comenzaron a mediados de junio en el barrio San Martín, donde se demolió el primer puente ubicado en Rivadavia y Crespo para permitir el ensanchamiento del cauce del arroyo que atraviesa dicha zona.

El 22 de febrero el intendente sanbenitense Ezequiel Donda –apalancado por el diputado provincial Esteban Vitor y el senador nacional Alfredo de Angeli– concretó la gestión para el asfaltado de 41 cuadras (entre ellas, tramos de las denominadas Paraná, Guido Marizza, Libertad y Sabá Hernández ), alumbrado público y viviendas. El desembolso para las obras de pavimento se estimó en 80 millones de pesos en dos tramos, según informó oportunamente la Municipalidad.

"La inversión es histórica y permitirá un cambio sustancial en la administración y en la vida de la gente que durante años vio postergada su ilusión de ver crecer a sus hijos en condiciones dignas. Hoy los intendentes saben que no están solos", afirmó Vitor al término de las reuniones en Buenos Aires con el subsecretario de Viviendas, Domingo Amaya y el director de Políticas Habitacionales de la Secretaría, Ramiro Masjuan.





Las obras

El programa completo del Plan Hábitat incluye a 38 manzanas de la ciudad "con realización de veredas, cordón cuneta, arbolado, luminarias, movimiento de suelo y enripiado, colocación de cestos de basuras a cada vivienda, realización de un NIDO y los trabajos más significativos como la construcción de cuatro nuevos puentes que reemplazarán los ya existentes, repavimentación de Guido Marizza y entubado de los desagües pluviales que irán desde la avenida al puente de Crespo y Rivadavia", se consignó.

En el equipo técnico que trabajó en San Benito estuvo Rocío Rezett, por la Dirección de Urbanismo nacional. Se trata de la hija del exdiputado provincial justicialista Rubén Rezzet, oriundo de María Grande. También estuvieron trabajando en la localidad Javier Soto, Coordinador Nacional de Desarrollo Humano; y David Sanchez Villa, Coordinador Territorial; entre otros.





Apoyo nacional, con el PRO

El apoyo nacional que recibió Donda le permitió un respiro a una gestión que al término del primer año tenía poco y nada para mostrar. Desde el dondismo se atribuía la situación al supuesto descalabro generado por las administraciones justicialistas anteriores, encabezadas en dos oportunidades por el actual diputado provincial Ángel Vázquez, y la última por el hijo del legislador.

Donda ganó las elecciones de 2015 como candidato del Frente Renovador, hacienda campaña la fórmula provincial que integraban Adrián Fuertes y Jorge Busti, y llevando a Sergio Massa como candidato presidencial. A diferencia de varios referentes de ese sector, que fueron regresando a la estructura del PJ; Donda se recostó hacia Cambiemos, y sin aviso previo comenzó a aparecer en las reuniones de intendentes de ese sector, al que llegó de la mano de algunos dirigentes como el senador Raymundo Kisser. No sorprendió entonces que algunos reconocidos dirigentes radicales de Hasenkamp fueran designados con importantes responsabilidades en la Municipalidad de San Benito. Esto no fue suficiente para evitar que los dos concejales electos por Cambiemos se posicionaran habitualmente en el lado de la oposición. Donda contó sin embargo con un bloque propio de confianza que lo respaldó. De hecho, llevó como primer concejal a su madre, María Luz Sampieri.

Pese al acercamiento con el radicalismo, a las respuestas concretas las encontró del lado del PRO, específicamente en la relación con De Ángeli, Vitor y algunos allegados más al ministro del Interior Rogelio Frigerio.

Al llegar a la intendencia Donda no tenía mucha experiencia electoral. Le había ganado la interna del massismo al exintendente radical Aníbal Nibita González, quien luego se convirtió en su principal asesor político.

Lejos de estos vericuetos de la política local, Macri sabe que hoy viene a apoyar a un intendente de Cambiemos en cuya ciudad se desarrollan obras del plan Habitat. Ayer algunos presidentes municipales del radicalismo del Departamento Paraná se mostraron molestos (en obvio off the record) con la elección de la localidad de San Benito para traer al Presidente, e incluso lo consideraron una suerte de desdén hacia los herederos de Leandro Alem. "Actúan de esta forma con nosotros porque saben que estamos en Cambiemos y no nos podemos ir. Por eso el macrismo le abre el juego a los peronistas", se quejó un intendente radical.

Si bien la supuesta filiación peronista de Donda no es un dato confirmado, la elección de San Benito para la visita presidencial dará tela para cortar en la interna de Cambiemos. Está claro que si la decisión se puede atribuir a alguien, es al ministro Frigerio; y también que no aparece entre los intendentes radicales nadie con intención de cuestionarlo, al menos por ahora.