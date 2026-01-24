Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de Don Cristóbal Segunda reclamaron mayor seguridad ante una ola de robos. Se reunieron con autoridades policiales y municipales.

Vecinos de la zona rural de Don Cristóbal Segunda, del departamento Nogoyá, -ubicada a 75 kilómetros de Paraná- manifestaron su preocupación por la creciente ola de robos y se reunieron con autoridades policiales y municipales. Por la proximidad, se convocaron en la Comisaría de Seguí (departamento Paraná) para reclamar mayor presencia policial y medidas concretas de prevención.

Durante el encuentro, realizado el viernes por la noche, los vecinos fueron escuchados por Jorge Pérez, Comisario Principal y Jefe de Operaciones de la Departamental Paraná. También participaron el Comisario Víctor Franco, nuevo jefe de la Comisaría Seguí, y el Subjefe Departamental de Nogoyá, Walter Giordano.

Respaldo institucional

Asimismo, estuvieron presentes el intendente de Seguí (departamento Paraná), Edgardo Müller, y la secretaria de Gobierno, María Isabel Vega, quienes acompañaron a los vecinos y se interiorizaron sobre la situación, respaldando el reclamo por mayor seguridad en la zona rural.

Según consignó Seguí Noticias, las autoridades policiales informaron que se están reforzando las tareas de investigación e inteligencia, con el objetivo de avanzar en una solución judicial respecto de los hechos denunciados. Asimismo, se anunciaron mayores acciones preventivas, que comenzarán a notarse con un incremento de los controles y patrullajes.