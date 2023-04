Vecinos buscan a un abusador acusado de al menos ocho hechos

En Paraná, familiares de menores y jóvenes manoseadas por un motociclista, criticaron a la Justicia porque el abusador identificado, no es detenido.

Las resoluciones judiciales, muchas veces pacifican la sociedad, y en otros casos, alteran los ánimos de las víctimas y sus familiares. Esto último ocurrió en la zona oeste de Paraná, con la situación de un hombre de 35 años, quien a criterio de los denunciantes, es un abusador que se encuentra identificado, pero que no se ordena la detención.

La ola de robos en Oro Verde no se detiene

El modus operandi del depravado, es el siguiente. En su motocicleta corre a las víctimas, siempre menores de edad o jóvenes, y tras agredirlas verbalmente las manosea en sus partes íntimas. Luego escapa gritando más exabruptos.

La mayor cantidad de denuncias se acumularon en la comisaría quinta, y desde la seccional ubicada en calle Ameghino de Paraná, detallaron que por la acumulación de denuncias se logró individualizado al posible autor de los hechos.

Se lo ubicó, fue correctamente identificado, y al consultar a las autoridades de la Fiscalía de Género en turno, no dispusieron nuevas medidas, incluso no se ordenó el secuestro de la motocicleta en la que se trasladaba al momento de ser interceptado en la vía pública.

Se aclaró desde la fuerza de seguridad que se aguarda de un momento a otro la disposición a emprender por parte de los fiscales.

Se confirmó que es un hombre de 35 años, que vive en una localidad aledaña a Paraná. Además, se hizo saber que en las últimas horas se realizaron más denuncias con las mismas características, y en la cual por los datos aportados por las víctimas el autor sería la misma persona.

Las causas policiales y judiciales se acumularon, por lo que se aguarda la reacción por parte de la Fiscalía de Violencia de Género.

Escrache

El acusado fue visto entre ayer y el martes, nuevamente en San Agustín, lo que provocó el malestar de los familiares de las víctimas de los abusos.

“Esto es increíble, se ha denunciado a....(no se da el nombre porque no se encuentra imputado en la causa), y desde la Justicia no se hace nada. ¿Qué esperan, que siga abusando de nuestras hijas, y viole a otras personas?”, fue uno de los tantos mensajes que se publicaron en las redes sociales, acompañados de fotografías del agresor sexual, como de la motocicleta utilizada por el acusado.

En las publicaciones surgieron más datos de hechos similares, y los allegados a las víctimas detallaron cómo fueron los sucesos, simplemente a modo de notificar los ataques sexuales del pervertido y cómo podrían las víctimas, estar atentas o actuar de modo defensivo.

Frente a esto, Claudio, el padre de una joven de 23 años embarazada, informó a UNO: “A mí ya no me importa nada, sé que esta persona sigue en libertad, y lo que le pasó a mi hija no se lo deseo a nadie”.

“Ella iba a la escuela a buscar a mi nieto, y de pronto este degenerado se le apareció le dijo muchas guarangadas, y la manoseó a más no poder”, explicó el hombre enojado, para agregar: “Si la Justicia hasta ahora no hizo nada, serán los responsables de lo que pase de ahora en más”.

“Lo llego a ver o encontrar, no voy a parar y juro que haré justicia por mano propia. Sé que no está bien lo que digo, pero no voy a esperar que otra gurisa de San Agustín sea abusada. Por eso lo estamos buscando con otras personas”, explicó finalmente.

UNO se contactó con la Unidad de Violencia de Género. Se informó que las causas están en trámite y se deberán esperar una serie de medidas que se solicitaron para avanzar de lleno en procedimientos necesarios para afirmar la investigación.

Se aclaró desde la Justicia que se está frente a abusos sexuales simples, que para el Código Penal vigente son figuras excarcelables.