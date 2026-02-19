Un estremecedor accidente ocurrió hace instantes en inmediaciones del Puente Las Tunas, donde un motovehículo perdió el control y terminó impactando violentamente contra una columna.
Un motociclista pedrió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas
19 de febrero 2026 · 08:41hs
Por causas que se investigan, el conductor —un masculino mayor de edad— habría despistado y colisionado de lleno contra la estructura. Producto del brutal impacto, sufrió la pérdida de ambas piernas, en un cuadro de extrema gravedad.
El herido fue trasladado al Hospital San Martín
Personal de emergencias trabajó en el lugar y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde recibe asistencia médica intensiva, consignó Reporte 100.7.
La escena generó profunda conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona al momento del hecho.