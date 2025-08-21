Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

El concordiense Martín Ponte reapareció en un video en el que confiesa su adicción al juego. Destacó que está en tratamiento hace seis meses.

En las últimas horas, Martín Ponte, expiloto y comentarista de carreras de autos, rompió el silencio después de mucho tiempo "desaparecido" de la escena pública tras haber estafado a los padres de Nicanor, un niño cuya familia pedía fondos para poder viajar desde Santa Cruz al Hospital Garrahan para poder realizarse un tratamiento contra la leucemia.

Según reveló la cuenta de Instagram de "El Arte de Volver", un centro especializado en recuperación de adicciones en Chajarí, publicó un video donde Ponte confiesa tener problemas de ludopatía y que desde hace más de seis meses se encuentra internado en dicho lugar.

Además, el excorredor de Turismo Carretera también reconoció que sus acciones le provocaron el rompimiento de sus relaciones con su familia y sus amigos, aunque también contó que de a poco va recuperando estos vínculos.

El excomentarista de la cadena ESPN se mostró esperanzado en salir de su dificultosa situación y volver a insertarse en la sociedad.

Embed Todos: ay, viste lo que pasó en independiente? Que terrible, cuánta barbarie..



Yo: APARECIÓ MARTÍN PONTE!!



pic.twitter.com/E4xwYzZJtQ — 1 (@mclarenf1arg2) August 21, 2025

El pedido de dinero de Martín Ponte

Vale recordar que a fines de 2024, Ponte de Concordia había compartido un flyer para ayudar al tratamiento de la enfermedad del pequeño con los datos bancarios modificados, que en realidad pertenecían a una cuenta suya para beneficio puramente personal.

No solamente se había quedado con el dinero de sus seguidores, sino también le había pedido la colaboración a otros colegas que, posteriormente, se contactaron con la mamá de Nicanor porque los datos compartidos por Ponte no coincidían con el destinatario.

Justamente, este caso despertó la reacción de Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1, quien se ofreció a ayudar a la familia de Nicanor y pedir la colaboración de sus seguidores para que el niño pudiese afrontar con el tratamiento de la leucemia, la cual realizada por fortuna con éxito.

Qué dijo en el video

“Mi nombre es Martín Ponte, tengo 40 años, estoy hace más de seis meses en tratamiento en El Arte de Volver, por ludopatía. Llegué acá con los vínculos con mi familia y con mis afectos prácticamente rotos. Los voy recuperando de a poco, sobre todo con mi hijo y mis padres, hoy tengo una buena relación con ellos”, inició.

“Encontré muchísima contención de todo el equipo terapéutico y de mis compañeros y los operadores. Se hace tedioso pensar en venir todos los días, puede ser complicado, duro, pero termina siendo un lugar de suma contención para nuestro día a día y de apoyo constante. Nos da herramientas para el futuro, para poder manejarnos fuera, en la calle, y reinsertarnos en la sociedad”, agregó.

“Es una adicción como cualquier otra, como el alcohol o la droga. Tenemos distorsionada la realidad, creemos que podemos controlar lo que es incontrolable. De eso se trata el tratamiento: de volver a la realidad, volver a poner los pies sobre la tierra y reinsertarnos”, cerró.