Uno Entre Rios | Ovación | Martín Ponte

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

El concordiense Martín Ponte reapareció en un video en el que confiesa su adicción al juego. Destacó que está en tratamiento hace seis meses.

21 de agosto 2025 · 18:43hs
El ex piloto entrerriano confesó su adicción al juego y manifestó su prematura recuperación.

El ex piloto entrerriano confesó su adicción al juego y manifestó su prematura recuperación.

En las últimas horas, Martín Ponte, expiloto y comentarista de carreras de autos, rompió el silencio después de mucho tiempo "desaparecido" de la escena pública tras haber estafado a los padres de Nicanor, un niño cuya familia pedía fondos para poder viajar desde Santa Cruz al Hospital Garrahan para poder realizarse un tratamiento contra la leucemia.

Martín Ponte.jpg
Martín Ponte está en tratamiento en Chajarí.

Martín Ponte está en tratamiento en Chajarí.

Según reveló la cuenta de Instagram de "El Arte de Volver", un centro especializado en recuperación de adicciones en Chajarí, publicó un video donde Ponte confiesa tener problemas de ludopatía y que desde hace más de seis meses se encuentra internado en dicho lugar.

Gustavo Costas, bajo la lupa del Tribunal de Disciplina.

Gustavo Costas sería duramente sancionado por insultar a Darío Herrera

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos.

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

Además, el excorredor de Turismo Carretera también reconoció que sus acciones le provocaron el rompimiento de sus relaciones con su familia y sus amigos, aunque también contó que de a poco va recuperando estos vínculos.

El excomentarista de la cadena ESPN se mostró esperanzado en salir de su dificultosa situación y volver a insertarse en la sociedad.

Embed

El pedido de dinero de Martín Ponte

Vale recordar que a fines de 2024, Ponte de Concordia había compartido un flyer para ayudar al tratamiento de la enfermedad del pequeño con los datos bancarios modificados, que en realidad pertenecían a una cuenta suya para beneficio puramente personal.

No solamente se había quedado con el dinero de sus seguidores, sino también le había pedido la colaboración a otros colegas que, posteriormente, se contactaron con la mamá de Nicanor porque los datos compartidos por Ponte no coincidían con el destinatario.

Justamente, este caso despertó la reacción de Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1, quien se ofreció a ayudar a la familia de Nicanor y pedir la colaboración de sus seguidores para que el niño pudiese afrontar con el tratamiento de la leucemia, la cual realizada por fortuna con éxito.

Qué dijo en el video

“Mi nombre es Martín Ponte, tengo 40 años, estoy hace más de seis meses en tratamiento en El Arte de Volver, por ludopatía. Llegué acá con los vínculos con mi familia y con mis afectos prácticamente rotos. Los voy recuperando de a poco, sobre todo con mi hijo y mis padres, hoy tengo una buena relación con ellos”, inició.

“Encontré muchísima contención de todo el equipo terapéutico y de mis compañeros y los operadores. Se hace tedioso pensar en venir todos los días, puede ser complicado, duro, pero termina siendo un lugar de suma contención para nuestro día a día y de apoyo constante. Nos da herramientas para el futuro, para poder manejarnos fuera, en la calle, y reinsertarnos en la sociedad”, agregó.

“Es una adicción como cualquier otra, como el alcohol o la droga. Tenemos distorsionada la realidad, creemos que podemos controlar lo que es incontrolable. De eso se trata el tratamiento: de volver a la realidad, volver a poner los pies sobre la tierra y reinsertarnos”, cerró.

Martín Ponte video Hospital Garrahan
Noticias relacionadas
apb: olimpia se subio al lote de lideres del torneo clausura

APB: Olimpia se subió al lote de líderes del torneo Clausura

¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile tras la cancelación del partido?

¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile tras la cancelación del partido?

River es el candidato a pasar a cuartos de final, pero no debe confiarse.

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

la mision de patronato en la fortaleza del tricolor

La misión de Patronato en la Fortaleza del Tricolor

Ver comentarios

Lo último

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal, dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

"Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal", dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Ultimo Momento
Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal, dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

"Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal", dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

El Gobierno nacional pasó la motosierra por la ANSV y despidió a 97 empleados

El Gobierno nacional pasó la motosierra por la ANSV y despidió a 97 empleados

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile tras la cancelación del partido?

¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile tras la cancelación del partido?

APB: Olimpia se subió al lote de líderes del torneo Clausura

APB: Olimpia se subió al lote de líderes del torneo Clausura

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

La provincia
Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

Dejanos tu comentario