Uno Entre Rios | La Provincia | ambientalistas

Ambientalistas piden que Uruguay desestime la planta de metanol frente a Colón

Ambientalistas exigieron la “no instalación” de la planta de metanol, en Uruguay, frente a la ciudad de Colón.

5 de diciembre 2025 · 21:46hs
Ambientalistas piden que Uruguay desestime la planta de metanol frente a Colón.

Ambientalistas piden que Uruguay desestime la planta de metanol frente a Colón.

La Multisectorial Somos Ambiente de Colón realizó una conferencia de prensa en la sede central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en Paraná. En este marco la agrupación ratificó su rechazo a la instalación de una planta de combustibles sintéticos (metanol) de la empresa HIF Global en Paysandú, Uruguay, ubicada frente a las costas de Colón.

Los voceros de la Multisectorial, Evangelina Báez, Carlos Cerrati y Héctor López, advirtieron sobre la vulnerabilidad de la población y el daño irreversible a la economía de la costa del Río Uruguay.

El senador Gustavo Vergara criticó al kirchnerismo. 

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza. 

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

LEER MÁS: Frigerio gestionará para que se relocalice la planta de hidrógeno verde frente a Entre Ríos

Además acompañaron la actividad la concejal de Colón, Karen Culiat; el director de Ambiente de la Municipalidad de Colón, Roberto Vergara; el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Mariano Bravo; la fundación Eco Urbano y la Fundación Arbolar.

Qué dijeron los ambientalistas

En primer lugar Báez explicó que el proyecto, inicialmente publicitado como una planta de hidrógeno verde, es en realidad una “planta química de combustibles sintéticos” para producir metanol a base de hidrógeno verde y dióxido de carbono. La principal preocupación radica en la ubicación y los riesgos de contaminación por las emanaciones.

“Lo que notamos es que la empresa va a tener cuatro chimeneas de 80 metros con una llama de siete metros y medio flameando todo el día”, detalló Báez en declaraciones a APF.

“Los gases venteados por esas chimeneas van a ir inevitablemente para nuestra zona, porque desde octubre hasta abril tenemos vientos del sector este constantemente”, sentenció.

Por su parte Cerrati hizo hincapié en la peligrosidad del compuesto a producir: “El metanol no es riesgo cero, es muy volando y es explosivo”. El metanol es conocido por su alta toxicidad, pudiendo causar daños graves al sistema nervioso central, ceguera y ser potencialmente mortal por inhalación o ingestión, según la información toxicológica disponible.

Más datos

Los expositores también señalaron el daño a la matriz económica de Colón, San José y Pueblo Liebig, basada históricamente en el turismo y la producción de alimentos de alta calidad (avícolas, miel, nuez pecán, vitivinícola).

Cerrati advirtió sobre las consecuencias para Argentina: “Nuestro país está perdiendo soberanía” al no existir una legislación nacional o provincial que pueda contrarrestar el deterioro.

Además, aseveró que las inversiones turísticas y productivas de la zona “tienen el derecho, por sobre todo de ser respetado ese tipo de inversiones”. López coincidió en que la actividad económica de Colón “va a la baja”, lo que generará una depreciación de propiedades y posible emigración.

Ante la falta de información por un “acuerdo de confidencialidad” entre la empresa y el gobierno uruguayo, Cerrati destacó que la comunidad de Colón es una “población vulnerable” y exigió la realización de un “estudio epidemiológico de lo que significa el estado de salud actual de la población” para tener un registro de base.

ambientalistas Uruguay Colón
Noticias relacionadas
alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de entre rios

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Este domingo comenzaron a circular los nuevos colectivos en la ciudad de Paraná. 

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo (Foto ilustrativa)

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La educación publica argentina es la base necesaria del proyecto de país justo y democrático que nos merecemos, esa utopía que está en construcción y tensión permanente y a la que no renunciaremos jamás.

La educación argentina frente a su hora más crítica: un llamado a defender lo que construimos entre todos

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario