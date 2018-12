Un bono de contribución puso en alerta a la policía de Paraná

Todo se inició con el aporte de vecinos que detallaron a UNO de la "visita sorpresiva" en las casas de uniformados que se presentaban con nombre y apellido diciendo ser personal de la comisaría segunda de Paraná.





Se indicó por parte de estos vecinos que cuentan con una oficina comercial en calle Illia, que fueron sorprendidos por el pedido de 2.000 pesos en efectivo a cambio de hacerse acreedor de un bono contribución.





Si bien al principio les pareció normal ayudar a la fuerza policial con una campaña solidaria y bono de contribución, luego entendieron que no era normal que personal de la dependencia ubicada en calle Gualeguaychú, casi Belgrano enviara a sus policías a realizar el trámite de ofrecimiento y cobro del dinero.





El primer contacto ocurrió hace cerca de un mes promocionando las bondades del bono contribución que contaba con importantes premios.





Se destacó que el ganador del sorteo se hacía acreedor a un auto cero kilómetro, o bien premios intermedios de 35.000 pesos semanales, televisores y otros electrodomésticos.





Hace pocas horas, se apersonó nuevamente en la misma zona la persona que dijo ser policía, que se encontraba uniformada y solicitó el dinero vinculado con el bono contribución. En esta oportunidad, desde la oficina comercial, se decidió no colaborar, porque le pareció sospechoso la insistencia en pedir la colaboración económica para la comisaría céntrica.





Hecho delictivo





UNO se contactó con la comisaría segunda, y la jefa de la dependencia Iliana Galarza se sorprendió por el tenor de la consulta. La funcionaria policial aseguró que esa dependencia no está realizando ninguna campaña económica, como tampoco un bono contribución. "Nos interesa muchísimo que esto se sepa y se aclare, no solo para advertir a la población de la posible comisión de un delito, sino para advertir a los vecinos que no paguen ninguna suma de dinero", alertó para recomendar: "Nos ponemos a disposición de la gente para que nos informen de todos los datos necesarios para ubicar a los posibles estafadores y de esa manera ponerlos a disposición de la Justicia".





Galarza aclaró: "La comisaría segunda cuenta con el apoyo de la Jefatura Policía Paraná y de la Jefatura Central, por lo que no es necesario iniciar ninguna campaña económica. Tenemos todo lo que es necesario para el funcionamiento y no está autorizada la venta de ningún bono contribución".





"Por lo tanto, si alguien vestido como policía, o invoca ser integrante de la fuerza, no se le debe adquirir ningún bono o campaña, sencillamente porque no existe, y deberá saber esa persona que está cometiendo un delito", resaltó la jefa de la seccional segunda.





La jefa de la comisaría hizo saber, que "Desde hace cuatro años que dejó de funcionar la comisión de amigos, por lo tanto menos aún se encuentra vigente una campaña en favor de esta dependencia".





Galarza solicitó a la población, que si alguien llega a recibir el ofrecimiento de abonar sumas de dinero por estas campañas falsas, de inmediato se comuniquen con la comisaría al 0343-206212 o al 911 para denunciar estas acciones que están al margen de la ley.

