Un auto despistó y volcó en la Autovía Artigas

Ruta despiste vuelco.jpg

Una mujer con herida leve

Afortunadamente, no hubo terceros involucrados en el incidente, y el tránsito no sufrió interrupciones, ya que el vehículo siniestrado se encontraba fuera de la calzada principal. Tras el accidente, la mujer de 58 años que viajaba en el automóvil fue atendida por personal médico en el lugar, debido a una lesión leve: un corte superficial debajo de su pie izquierdo. No obstante, no se reportaron heridos de gravedad.

El personal de la Comisaría de Ubajay, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en el lugar para realizar las tareas de seguridad y ordenar la circulación. Además, se inició una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro.

A pesar del susto, los ocupantes del vehículo no requirieron traslado hospitalario y se encuentran fuera de peligro. La Policía continúa trabajando en el análisis de las circunstancias que llevaron al accidente.