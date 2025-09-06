Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos. El único sobreviviente a la tragedia vial fue trasladado al hospital San Antonio de Gualeguay.
Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas
De acuerdo con los datos que trascendieron, las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (de 46 años), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Pesalaccia y Dannunzio fallecieron dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió durante el traslado en ambulancia.
El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay donde permanece internado y sedado.
“Se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos tienen la misma edad, y que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, confirmó el jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra.