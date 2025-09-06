Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta y un tren de carga de cereales, en la Ruta 12 y el cruce ferroviario de Médanos.

6 de septiembre 2025 · 15:29hs
Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos. El único sobreviviente a la tragedia vial fue trasladado al hospital San Antonio de Gualeguay.

De acuerdo con los datos que trascendieron, las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (de 46 años), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Pesalaccia y Dannunzio fallecieron dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió durante el traslado en ambulancia.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay donde permanece internado y sedado.

“Se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos tienen la misma edad, y que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, confirmó el jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra.

Ruta 12 Hospital San Antonio Entre Ríos
