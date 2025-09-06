Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

El accidente ocurrió en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, donde una camioneta impactó contra una formación ferroviaria de carga

6 de septiembre 2025 · 09:36hs
Ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

Una nueva fatalidad tiene lugar en el sur de Entre Ríos. Murieron tres personas tras el violento choque entre una camioneta con un tren de cargas. El hecho sucedió este sábado, cerca de las 7 de la mañana, en el kilómetro 190 de la Ruta 12, en el departamento Islas.

accidente ruta 12 (1)

Un tren de cargas que llevaba cereal, desde Basavilbaso a Puerto Guazú, fue embestido al cruzar la vía sobre la ruta por una camioneta Toyota. El incidente ocurrió cerca de la localidad de Médanos, y al llegar personal policial confirmó que había tres personas fallecidas en el rodado.

Además, hay una persona en grave estado que fue derivado al Hospital San Antonio.

El siniestro determinó que la ruta debiera interrumpirse por completo el tránsito. Se supo que los ocupantes fallecidos son oriundos de la provincia de Misiones.

Ruta 12 Choque tren
