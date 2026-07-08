El 43% de los usuarios sufrió fraudes digitales

Durante 2025 y los primeros meses de 2026, un 43% de argentinos sufrió algún hackeo o fraude digital de acuerdo a un informe elaborado por la consultora D'Alessio IROL. Se trata del porcentaje más alto registrado por este relevamiento.

Además, los datos revelaron que la confianza en la capacidad de empresas y bancos para prevenir este tipo de situaciones cayó del 83% al 40% en solo un año.

Frente a este escenario es momento de preguntarse, ¿qué pueden hacer las instituciones y compañías para garantizar seguridad y transparencia? Actualmente, las entidades enfrentan un desafío que va más allá de ofrecer canales digitales de cobro, deben garantizar que cada transacción se realice en un entorno seguro y respaldado por procesos confiables.

En este marco, la experiencia del usuario ya no depende únicamente de la facilidad para pagar sino también de la confianza que transmite la plataforma utilizada. Para responder a estas nuevas exigencias, es fundamental contar con soluciones de pago que incorporen altos estándares de seguridad.

Ofrecer el más alto estándar de seguridad en cada transacción

Cuando la confianza de los pagadores está en juego, la seguridad deja de ser un atributo más para convertirse en un requisito indispensable. Este diferencial no solo fortalece la imagen de la institución o empresa, sino que también ayuda a prevenir riesgos e inconvenientes que pueden tener un alto impacto en el futuro.

Contar con una plataforma que cumpla con los más altos estándares internacionales permite proteger la información sensible y brindar mayor tranquilidad tanto a las entidades como a los usuarios.

Es el caso de Pago TIC, la plataforma digital de recaudación que, además de integrar todos los medios de pago en una única solución totalmente conciliada, cuenta con la certificación PCI DSS Nivel 1, el máximo estándar internacional de seguridad para la industria de tarjetas de crédito y débito. Esta certificación garantiza que los procesos de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos de pago cumplen con estrictos controles de seguridad, reduciendo los riesgos de fraude y fortaleciendo la confianza en cada operación.

Cuando la tecnología no alcanza: la importancia de la atención personalizada

La automatización y los asistentes virtuales agilizan procesos y facilitan las gestiones cotidianas. Sin embargo, frente a un problema, las personas muchas veces buscan ser escuchadas y acompañadas por otra persona que pueda ayudarlas a encontrar una

solución. Si bien la automatización es práctica, la empatía sigue siendo un valor exclusivamente humano.

Por eso es importante tener en cuenta que, a veces, una buena experiencia no depende únicamente de la tecnología. En el caso de Pago TIC, la plataforma de pagos cuenta con certificación ISO 9001:2015 de IRAM en su Sistema de Gestión de la Calidad, alcance: Atención de consultas y reclamos de clientes pagadores. Esto significa que los procesos de atención a los pagadores son auditados y optimizados de manera continua para garantizar respuestas ágiles, una atención cercana y una experiencia de usuario de calidad.

En este caso, el equipo brinda una atención omnicanal y personalizada, acompañando a cada usuario en la resolución de conflictos y gestión de reclamos.

Frente a algunos desafíos complejos que acarrea la digitalización, es importante recordar que detrás de cada pago hay una persona, y que contar con un equipo humano que responda puede marcar la diferencia entre una mala experiencia y un servicio que genera confianza.

Si te interesa comenzar a recaudar con una plataforma que cuenta con los más altos estándares de seguridad y con atención personalizada, podés obtener más información ingresando a pagotic.com