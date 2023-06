Sigue detenido acusado del choque fatal en Santa Elena

Producto del impacto murió la niña Ailén Ávalos; mientras que su prima sufrió lesiones leves, de acuerdo a la información policial. Inmediatamente después del siniestro, el conductor del vehículo fue detenido y la Fiscalía ordenó se le extraiga sangre y orina.

Consultado por UNO, Gerardo Schumacher, Subjefe de la Departamental La Paz de Policía, confirmó hoy que el conductor permanece bajo arresto: "El hombre sigue detenido en la Jefatura Departamental a la espera de que se resuelva su situación procesal".

Accidente fatal Santa Elena.jpg

Preguntado al respecto, explicó que la niña y su prima estaban bien estacionadas a la vera de la Avenida. "En la pericia salió que estaban sobre el borde de la calle. Es un lugar que no tiene cordón; nada. Uno puede parar. No hay una zona delineada con amarillo que indique que no se puede parar", sostuvo.

En cuanto a si existen testigos del hecho, refirió: "Hay testigos, pero siempre ocurre que cuando es una causa judicial muchos no se animan a declarar. Ahora hay un par de testigos, inclusive se va a entrevistar a la madre que iba junto al padre (por la zona). Eso se hará en sede judicial".

Finalmente, el funcionario policial indicó que el hombre detenido tiene derecho a designar un abogado en el marco de la causa judicial en la que fue imputado de homicidio culposo.

La causa está a cargo de la fiscal Josefina Caballero. En las próximas horas se definirá si e conductor permanecerá detenido o si continuará el proceso con una medida de coacción más morigerada.

PanchoRamirezEscuela.jpg La escuela de Ailén Ávalos la despidió en Facebook.

Dolor en la escuela

El domingo, la Escuela Nina N° 111 Pancho Ramírez, donde asistía Ailén Ávalos, decretó duelo institucional y la despidió con un sentido mensaje en Facebook: "Acompañamos y abrazamos a su familia esperando que encuentren paz, consuelo y fuerza para superar este difícil momento. comunicamos a nuestra comunidad educativa que mañana 5 de junio nuestra institución permanecerá cerrada por duelo".