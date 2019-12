Sergio Varisco aseguró: "No hay nada que me vincule con la droga"

El último día eligió el exintendente Sergio Fausto Varisco para declarar ante el Tribunal Oral Federal, compuesto por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango.

Varisco se defendió y atacó. Primero dijo que no hay nada que lo vincule al narcotráfico y después aprovechó para apuntar contra la dirigencia nacional de Cambiemos, en especial a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación.

El exindendente le contó al Tribunal que no estaba bien de salud, pero igual iba a declarar, a pesar de que sus abogados defensores se oponían. “Estoy acá por decisión propia en contra de la opinión de mis abogados. Lo hago por dar la cara, por mi familia y mis seres queridos que pasaron momentos horribles en estos tiempos”.

“Mi actividad me llevó a hacer anotaciones personales, hasta los más mínimos detalles, muchas de estas hojas están en este Juzgado y allí está claro que el financiamiento de nuestro sector político tiene que ver con la política, nunca con el tema de la droga”, sostuvo.

Sostuvo que conoció a Daniel Celis porque era un referente del Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO). “Nunca dije que lo desconocía o no lo conocía, me fue presentado en su momento, pero mi relación es netamente política, no hay ninguna escucha que me vincule con la droga”.

El exdiputado nacional recordó: “Yo pasé por muchos allanamientos en mi hogar, en mi oficina, en mi celular, pero en ninguno de ellos hay referencia a la droga, no se encontraron estupefacientes ni nada que me vincule a eso. Por eso yo niego rotundamente haber hecho un acuerdo de financiamiento, como se me acusa, en los primeros días de septiembre del 2017, con el señor Celis estando preso en la ciudad de Federal. Es algo agraviante, no existe ninguna escucha, no lo hice ni por mi ni por interpósita persona. En declaraciones de los procesados, se dijo que no hubo ningún contacto con mi persona desde que asumí, nunca tuve relación y no hay escucha telefónica que me vincule con actividades ilegales y el tema de la droga”.

Varisco negó enfáticamente cualquier tipo de promesa de entrega de obra pública a Cristian Silva, quien tenía una constructora antes de ser detenido. “No hay escucha que me vincule con el tema de la droga y si hay de las que hablan de incumplimiento político”.

Por último aprovechó para referirse a la cuestión política: “Yo no creo en las casualidades, creo que hubo funcionarios nacionales que intentaron perjudicarme, si no, no me explico por qué Patricia Bullrich tuiteó a todo el país mi procesamiento, o que haya tuiteado victimizándose de una foto acusando a mi espacio político, o que haya hablado de narcomunicipio. No han sido momentos fáciles en lo personal pero los he transitado sin quejarme, andando en la calle sin custodia, hablando con todos los vecinos y dando la cara como estoy dándola acá”.