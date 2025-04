Se cumplen 8 años del femicidio de Micaela García

Y se agregó: "La Negra era como muchas jóvenes juntas, no paraba un segundo, vivía con muchísima coherencia sus convicciones. Hoy somos muchísimas personas llevando adelante alguna de las tareas que ella hacia y, sin embargo, no podemos seguirle el paso, pareciera imposible, pero te acordás que la conociste a ella y al fin y al cabo, no es imposible. Estamos construyendo la sociedad que soñaste Negra, de a poquito pero como dice la abuela Graciela 'ahí vamos'. Te extrañamos mucho".

Las condenas

El juicio por el femicidio de Micaela se realizó en octubre de 2017, y el tribunal condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua como autor del secuestro, violación y asesinato de la joven. Además, Pavón fue hallado culpable de ayudar a Wagner a escapar, proporcionándole dinero y un vehículo. Le dieron 5 años de cárcel. Sin embargo, durante el juicio la fiscalía expuso que Pavón no solo encubrió a Wagner, sino que participó activamente en el crimen. Señaló que esa noche, Pavón salió con Wagner sabiendo lo que había sucedido, le ofreció asistencia económica, limpió el auto utilizado en el crimen y trató de esconder a Wagner.

wagner.jpg

La Fiscalía y la querella apelaron la resolución de primera instancia en cuanto a Pavón, exigiendo que sea juzgado como coautor del femicidio. En 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos aceptó la apelación y ordenó que Pavón fuera juzgado nuevamente como coautor. Sin embargo, el Superior Tribunal de Entre Ríos falló a favor de Pavón, manteniendo la condena por encubrimiento.

Finalmente, el 5 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que un jurado popular lo juzgue como coautor del crimen.

Pavón

Pavón recuperó su libertad en 2020 y desde al año pasado espera el nuevo debate oral y público en su contra.