Se conoció la identidad del hombre que fue "sorprendido sacando fotos" en la vía pública

La foto muestra a un hombre, de unos 40 años, vistiendo íntegramente de negro y mirando fijamente su celular a pocos metros de Radio La Voz. La situación no pasó inadvertida para el propietario del medio, que junto a la foto contó que el misterioso sujeto se encontraba sacando fotos "extrañas".





En cuestión de segundos, los comentaristas se abocaron a develar el misterio, pero 15 horas después aún no lo habían logrado. "Es Beto", dijo uno. "¿Ese es Ricardo? Pero si está preso" dijo otro. No faltó quien tomara en broma la advertencia, a lo que Almará volvió a encender la luz de alerta: "No es joda", escribió y reavivó las sospechas sobre el hombre de campera oscura y mirada inquietante.





Grande fue la sorpresa cuando, pasado el mediodía de este martes, el Rayo Negro -como ya lo llaman algunos- volvió aparecer con su andar monocromo y desafiante, en la puerta de otro medio de comunicación. Nuevamente, la mirada de acero directo a la pantalla del teléfono, nuevamente, una mirada que esconde secretos, pero esta vez, en la puerta de Diario UNO de Entre Ríos.





Afortunadamente, la respuesta aparecería apenas unos pasos después. El misterioso hombre, no es más que Juan Ignacio Pereira, uno de los reporteros gráficos con más historia en UNO y más reconocido por colegas y trabajadores de prensa. Según su propio relato, este lunes por la tarde, camino a su casa, se detuvo para tomar una imagen del atardecer y compartirla en su cuenta de Instagram. Lo que él no sabía es que, desde un auto, alguien lo estaba fotografiando a él, y mucho menos que su imagen iba a exhibirse en el muro de uno de los periodistas más reconocidos de la ciudad y que, por esas horas, un centenar de anónimos estarían tejiendo una decena de teorías conspirativas respecto de su identidad.





Teléfono descompuesto





Noticia falsa, o fake news, las redes sociales son caldo de cultivo para confusiones o y la proliferación de falsas alarmas por amenazas inexistentes. Los gigantes de la tecnología están dando pelea contra este problema global, pero pero es ciertamente difícil que mecanismos automáticos logren detener la ola. En primera instancia Facebook parece haber avanzado con la carta más sensata, que tiene que ver con empoderar a sus usuarios, y en abril publicó un manual para que los usuarios aprendan a detectarlas.





El manual, publicado en 2016, y actualizado asiduamente desde entonces, indica tres consejos fundamentales para saber si lo que publicamos responde a un hecho verdadero: Identificar la fuente, Saber dónde y cuándo ocurrió y buscar varias fuentes de información. Si no tenemos claros estos tres aspectos no es aconsejable reproducir el mensaje en nuestras redes.

Es importante saber que las cadenas son la versión moderna del "teléfono descompuesto", pero puede las consecuencias de una noticia falsa pueden ser graves, por eso las responsabilidad de lo que publicamos, comentamos y replicamos, es de todos.