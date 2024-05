Santa Elena: detuvieron a un dirigente de La Libertad Avanza

Los efectivos trasladaron a la víctima a una dependencia policial, donde instantes después apareció el ex candidato e intentó agredirla nuevamente, pero "fue reducido y controlado". Cabe recordar que Casals fue candidato a concejal titular por la lista "La Libertad Por Siempre" en Santa Elena.

JOSÉ LUIS CASALS.jpg

A raíz de este hecho, l a Fiscalía de La Paz ordenó la detención de Casals por "resistencia a la autoridad y lesiones leves en contexto de violencia de género", pero luego quedó libre, según consignó la fiscal Josefina Caballero a La Sexta, a raíz de que la pareja "negó haber sido agredida y no quiso ser examinada por un médico que pudiera constatar las presuntas lesiones". No obstante, la funcionaria judicial aclaró que la causa "no se archiva" y se intentará avanzar en la búsqueda de pruebas para constatar si el hecho ocurrió o no.

JOSÉ LUIS CASALS 3.jpg

Por el momento, la Fiscalía resolvió que Casals no pueda estar a menos de 100 metros de la presunta víctima por el plazo de 60 días.