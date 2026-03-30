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San Cristobal: alumno abrió fuego en escuela: mató a un chico de 13 años y hay varios heridos

El atacante, un adolescente de 15 años que cursa primer año en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristobal.

30 de marzo 2026 · 09:08hs
La Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal donde sucedió el hecho

La Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal donde sucedió el hecho
La Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal donde sucedió el hecho

gentileza

La Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal donde sucedió el hecho
La escuela Normal de San Cristóbal 

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La escuela Normal de San Cristóbal 

Un episodio de violencia extrema sacudió esta mañana a la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno de primer año ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante de 13 años resultó muerto y otros alumnos resultaron heridos.

El hecho ocurrió en la institución ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar. De acuerdo con fuentes locales, el agresor —identificado como un adolescente de 15 años— era alumno del propio establecimiento. La confirmación de su edad y condición de estudiante llegó con el correr de las horas, luego de la conmoción inicial, publica UNO Santa Fe.

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video escuela San cristobal

Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal.

Disparos

Las escenas que se vivieron dentro y fuera del colegio fueron de extrema desesperación. Docentes, estudiantes y familiares que aguardaban en los alrededores se enfrentaron a un operativo policial y de emergencias de gran envergadura desplegado de manera inmediata tras los disparos.

Las autoridades trabajan para establecer de qué manera el menor logró ingresar al establecimiento con el arma, reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar el estado de salud de los heridos. En paralelo, avanzan las actuaciones judiciales y periciales a cargo de la justicia provincial.

El ataque generó una profunda conmoción no solo en la comunidad educativa sino en toda la ciudad cabecera del departamento San Cristóbal, que este lunes enfrenta uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

El ataque: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Según los testimonios recogidos, el agresor sería un alumno de cuarto año que ingresó al establecimiento ubicado en J. M. Bullo 1402 portando un arma con ambas manos. Todo indicaría que se trataría de un arma larga, posiblemente una escopeta cargada con perdigones, de acuerdo con las lesiones que presentaron las víctimas y los relatos de quienes presenciaron el ataque.

La Escuela Normal Mariano Moreno es uno de los colegios más concurridos de San Cristóbal. La institución funciona desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, albergando en sus distintos turnos el nivel secundario, primaria, jardín de infantes, secundaria nocturna y profesorados de diversas disciplinas.

El episodio se desencadenó mientras los alumnos se encontraban en el patio exterior formando para izar la bandera. Ante los disparos, se produjo una estampida generalizada: estudiantes saltaron tejidos divisorios, treparon tapiales y rompieron ventanas para escapar del establecimiento.

"Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro y lo salté el tapial y me fui a la calle", relató uno de los alumnos, quien describió la situación como de absoluto shock familiar y comunitario.

San Cristobal alumno Escuela
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