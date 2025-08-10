Uno Entre Rios | Policiales | San Salvador

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Motociclista perdió la vida el sábado tras chocar contra dos ciclistas que iban en el mismo sentido. El accidente ocurrió en San Salvador

10 de agosto 2025 · 11:44hs
El accidente ocurrió en la ruta 38 a la altura de San Salvador.

El accidente ocurrió en la ruta 38 a la altura de San Salvador.

Tal como informó UNO, un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Provincial N° 38, en San Salvador el sábado. Un motociclista de 39 años murió tras chocar contra dos ciclistas que iban en el mismo sentido. Los dos heridos, que en un primero momento fueron trasladados al hospital local, recibieron el alta médica a las 00 de este domingo, ya que presentaban lesiones leves. Mientras tanto continúa la investigación para saber cómo sucedieron los hechos.

El hecho

Un trágico accidente vial se registró este sábado 9 de agosto de 2025, alrededor de las 20:25, en la Ruta Provincial N° 38, a 100 metros al norte de Calle Las Calaveras, en la ciudad entrerriana de San Salvador.

