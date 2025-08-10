San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Tal como informó UNO, un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Provincial N° 38, en San Salvador el sábado. Un motociclista de 39 años murió tras chocar contra dos ciclistas que iban en el mismo sentido. Los dos heridos, que en un primero momento fueron trasladados al hospital local, recibieron el alta médica a las 00 de este domingo, ya que presentaban lesiones leves. Mientras tanto continúa la investigación para saber cómo sucedieron los hechos.