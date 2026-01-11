Argentina 7 ratificó su dominio en la novena edición del Súper Seven de Mar del Plata y se quedó con el título tras una actuación arrolladora. En la final, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora venció con autoridad a Uruguay por 33-0, coronando un torneo prácticamente perfecto.
Argentina 7 dominó y se quedó con el Súper Seven de Mar del Plata
El seleccionado nacional integró la Zona A junto a Curda 7, Brasil Invitación y el combinado de Mar del Plata, y desde su debut marcó claras diferencias. En su primera presentación goleó sin atenuantes a Curda 7 por 59-0, para luego imponerse con la misma solidez ante Mar del Plata por 38-0. El cierre de la fase de grupos fue ante Brasil Invitación, encuentro en el que Argentina 7 volvió a mostrar toda su potencia ofensiva y se llevó el triunfo por 43-0, finalizando la etapa inicial con puntaje ideal y sin recibir puntos en contra.
Con jerarquía y contundencia, Argentina 7 gritó campeón en Mar del Plata
En las semifinales, el rival fue Newbery 7, en el único partido en el que el conjunto Albiceleste recibió puntos durante el certamen. Aun así, el dominio nunca estuvo en discusión y la victoria fue clara por 38-12, sellando el pase a la final.
En el partido decisivo, frente a Uruguay, Argentina 7 recuperó la solidez defensiva mostrada a lo largo del torneo y volvió a imponer condiciones de principio a fin para quedarse con la victoria por 33-0 y consagrarse campeón del Súper Seven de Mar del Plata, confirmando una vez más su jerarquía en el rugby reducido.