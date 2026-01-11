Argentina 7 dominó y se quedó con el Súper Seven de Mar del Plata.

Argentina 7 fue campeón del Súper Seven de Mar del Plata con una actuación arrolladora: ganó todos sus partidos y venció 33-0 a Uruguay en la final.

Argentina 7 ratificó su dominio en la novena edición del Súper Seven de Mar del Plata y se quedó con el título tras una actuación arrolladora . En la final, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora venció con autoridad a Uruguay por 33-0, coronando un torneo prácticamente perfecto.

El seleccionado nacional integró la Zona A junto a Curda 7, Brasil Invitación y el combinado de Mar del Plata, y desde su debut marcó claras diferencias. En su primera presentación goleó sin atenuantes a Curda 7 por 59-0, para luego imponerse con la misma solidez ante Mar del Plata por 38-0. El cierre de la fase de grupos fue ante Brasil Invitación, encuentro en el que Argentina 7 volvió a mostrar toda su potencia ofensiva y se llevó el triunfo por 43-0, finalizando la etapa inicial con puntaje ideal y sin recibir puntos en contra.

LEER MÁS: El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Con jerarquía y contundencia, Argentina 7 gritó campeón en Mar del Plata

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Super Seven Mar del Plata (@supersevenmardelplata)

En las semifinales, el rival fue Newbery 7, en el único partido en el que el conjunto Albiceleste recibió puntos durante el certamen. Aun así, el dominio nunca estuvo en discusión y la victoria fue clara por 38-12, sellando el pase a la final.

En el partido decisivo, frente a Uruguay, Argentina 7 recuperó la solidez defensiva mostrada a lo largo del torneo y volvió a imponer condiciones de principio a fin para quedarse con la victoria por 33-0 y consagrarse campeón del Súper Seven de Mar del Plata, confirmando una vez más su jerarquía en el rugby reducido.