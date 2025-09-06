Uno Entre Rios | Ovación | Villa Clara

En Villa Clara se pondrán en juego dos cinturones de la Federación Entrerriana de Box

Desde las 21 se desarrollará una velada amateur en Villa Clara, donde habrá 11 combates, con dos coronas en juego.

6 de septiembre 2025 · 09:59hs
El escenario del evento será el Polideportivo Municipal de Villa Clara

El escenario del evento será el Polideportivo Municipal de Villa Clara, donde Cloroformo López brindó clases gratuitas de gimnasia a las personas del pueblo.

Villa Clara será esta noche el epicentro del boxeo entrerriano. En el Polideportivo Municipal de la pequeña localidad del departamento Villaguay se desarrollará este sábado una velada amateur, en la que habrá 11 peleas. La cita del deporte de los puños será a partir de las 21, con las entradas en puertas a un valor de 10.000 pesos.

El evento es organizado por el crédito local, Ulises Cloroformo López, quien llevará la actividad pugilística a su pueblo luego de más de dos décadas. El festival tendrá como aliciente que habrá en juego dos cinturones de la Federación Entrerriana de Box (FEB) que se encuentran vacantes.

Cloroformo López se mostró feliz por la posibilidad de que la gente de Villa Clara disfrute del deporte los puños.

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada.

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada

“En lo personal es muy importante poder hacer un festival en mi pueblo, ya que no pude darme el gusto de pelear ahí. Que mi familia me apoye también es muy importante y me motiva a seguir. Pero creo que más que sea importante para mí, sirve para que los chicos de la zona puedan tener actividad”, le había dicho Cloroformo López a Ovación.

La cartelera en Villa Clara

Andrés Figueroa (Concordia)-Rocco Sánchez (Lanús), en categoría Hasta 54 años

Roberto Azcona (Villaguay)-Alan Romero (Concordia), en categoría Hasta 69 kilos

Ramón Silva (Villaguay)-Facundo Segovia (Paraná), en categoría Hasta 64 kilos

Jonathan Schlothauer (Villaguay)-Rodrigo Barrero (Villaguay), en categoría Hasta 60 kilos

Érica Silva (Villaguay)-Belén Sánchez (Concordia), en categoría Hasta 60 kilos

Dylan Ojeda (Concordia)-Nahuel Ramos (Paraná), en categoría Hasta 75 kilos

Ismael López (Villaguay)-Jonathan Gómez (Paraná), en categoría Hasta 69 kilos

Andrés Figueredo (Concordia)-Román González (Paraná), en categoría Hasta 69 kilos

Gonzalo Garay (Villaguay)-Iván Frutos (Paraná), en categoría Hasta 75 kilos

Daniel Almada (Concordia)-Rafael Rojas (Federal), por el título FEB de la categoría Hasta 54 kilos

Marcos Alcoba (Colón)-Fabio Rodríguez (Concordia), por el título FEB de la categoría Hasta 91 kilos

