Vélez y Central Córdoba se enfrentarán en la final

Por la duodécima edición de la Supercopa Argentina , Vélez y Central Córdoba se enfrentarán este sábado a partir de las 16 en el Estadio Gigante de Arroyito. El Fortín jugará esta final ya que fue el campeón de la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario obtuvo la última Copa Argentina (casualmente, ante el club de Liniers). Ambos llegan con un gran presente y prometen un partidazo.

Vélez buscará su 19° campeonato reconocido por la AFA y el 2° de esta competición (se impuso ante Arsenal en la edición 2013). El Fortín, que va en busca del 2° título en el año (ya ganó la Supercopa Internacional ante EDLP), está atravesando un gran momento ya que lleva cuatro victorias al hilo, disputará los cuartos de final de la Copa Libertadores -ante Racing- y solo perdió un partido en el semestre. "Tenemos un plantel como para aspirar a ser campeón", aseveró el DT Guillermo Barros Schelotto en la previa.

Además de que está segundo e invicto en su zona, Central Córdoba acumula dos victorias (3-0 ante Belgrano en Alberdi y 2-0 contra Estudiantes) al hilo que lo hace llegar con un envión anímico a la final que se disputará en Rosario. El Ferroviario, que intentará bordar su segunda estrella en el pecho, obtuvo este cupo por haber ganado la última Copa Argentina, justamente ante el Fortín. El entrenador Omar De Felippe dijo en la última conferencia de prensa antes del cruce: "Queremos ganar esta final. Me gusta que mi equipo compita".

La probable formación de Vélez vs. Central Córdoba, por la Supercopa Argentina

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza o Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo; Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El posible once de Central Córdoba vs. Vélez, por la Supercopa Argentina

Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufre; Matías Perelló, Matías Vera, Iván Gómez, José Florentín; Matías Godoy, Gastón Verón. DT: Omar de Felippe.

Vélez vs. Central Córdoba, por la Supercopa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido