Revocan la domiciliaria a condenado por drogas: lo denunció su pareja y desobedeció

Se informó que el 18 de mayo la pareja de Córdoba se presentó ante la Fiscalía de Género de Concordia, a cargo del fiscal Mauro Jaume, y denunció que fue amenazada por el muchacho. Como consecuencia de dicha presentación, el joven fue detenido y la Justicia ordenó que sea excluido del hogar donde residía con la denunciante, en el barrio Benito Legerén. También le impusieron 90 días de arresto domiciliario en la vivienda de sus padres. Sin embargo, la policía constató que no cumplió con la medida.

Sucedió que, para constatar que Córdoba estaba en el nuevo domicilio, en calle Laprida, la policía envió una comisión policial para realizar la tarea de rigor. Pero, para sorpresa de los uniformados, no lo encontraron. Por el contrario, los familiares informaron su paradero: estaba en el domicilio de la denunciante.

Inmediatamente, personal de la Policía Federal Argentina se presentó en el hogar de la mujer y le tomó declaración sobre lo que ocurría. Al recordarle que había denunciado a su pareja, la joven contestó que "fue una pelea intrafamiliar y que al día de la fecha conviven con normalidad sin registrar nuevos episodios de violencia".

Lo cierto es que la situación complicó aún más a Córdoba. Anoticiado del hecho, el fiscal general Candioti planteó al TOF que revoque la domiciliaria y reseñó los acontecimientos: "De acuerdo a las constancias colectadas en autos, Córdoba fue obligado a abandonar el domicilio donde cumplía prisión domiciliaria y convivía junto a su pareja, debido a la denuncia que ésta efectuó ante el Sr. Fiscal de Género de Concordia. No obstante, Córdoba no se comunicó con esta Judicatura ni con su abogado defensor, a fin anoticiar lo acaecido. A ello debe adunarse que no se pudo constatar su presencia en el domicilio sito en calle Laprida XXX, justamente el domicilio propuesto para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Además, al momento de cumplimentar el arresto de Córdoba, no fue hallado en el domicilio mencionado, sino que se encontraba en el inmueble fijado como residencia para el cumplimiento de la prisión domiciliaria otorgada por el Tribunal Oral, acompañado por la Sra. X, incumpliendo de este modo la medida de coerción personal vigente que le fuera impuesta por la justicia provincial, hasta el día 15 de agosto de 2025 a las 8 horas".

Y agregó: "La actitud asumida por el condenado, denota un comportamiento transgresor, que -a la par que pone en serio peligro la integridad física de su pareja X- torna viable la revocación de la modalidad domiciliaria de la pena y la disposición de su alojamiento definitivo en la unidad penal Nº 3 de la ciudad de Concordia". La jueza Berros, sin más, hizo lugar al pedido y envió a la cárcel a Córdoba.

Unidad Penal 3 Concordia.jpg

Condena por transporte de droga

Córdoba fue condenado por el TOF, a cargo de la jueza Lilia Carnero, el 1 de noviembre de 2024 a la pena de cuatro años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes. Fue mediante un proceso de juicio abreviado donde también fueron sentenciados Néstor Britez (cinco años de arresto) y Jesús Gómez (cuatro años de prisión).

En el acuerdo, los tres reconocieron que el 22 de diciembre de 2023 transportaron desde Paraná hasta el kilómetro 240 de la Ruta Nacional Nº14, departamento de Concordia, 21,815 kilogramos de marihuana, los cuales se encontraban distribuidos en 26 paquetes, ocultos en tres bolsos ubicados en los maleteros superiores pertenecientes a las butacas 33, 36 y 46 de un micro de larga distancia. La droga no llegó a destino ya que fueron descubiertos alrededor de las 5.30 en un control del Escuadrón 4 “Concordia” Sección “Núcleo de Gendarmería Nacional Argentina”.

De los tres, el único que en ese momento no fue enviado a la Unidad Penal fue Córdoba, ya que el TOF consideró razonable que el cumplimiento de la pena sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria, "toda vez que tiene un hijo menor de cinco años de edad, y se encuentra acreditado que es una persona de bajos recursos, por lo tanto el núcleo familiar precisa que la pareja de Córdoba salga a trabajar para obtener el sustento diario". Ese beneficio llegó a su fin y el condenado deberá cumplir la pena íntegramente en la cárcel hasta el 22 de diciembre de 2027.