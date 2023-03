Recrudece el robo de motos en Paraná: tres en un día

robo motos parana 1.jpg

Respecto al primero de los casos mencionados, la víctima relató a canal Once: “Estaba laburando como repartidor de comidas y entregaba un pedido en calle Esteban Ramos, cuando vienen dos masculinos en una moto, de 110cc., me frenan de golpe, me sustraen la moto y me apuntan con un arma de fuego”. Y agregó: “Me sacaron la riñonera, donde tenía mis documentos y la plata”. Ni bien le sacan sus pertenencias, fue el peor momento: “Cuando me apuntan con el arma de fuego, me dicen ‘andate porque te vamos a matar’ y justo había una vecina que me ayudó a llamar al 911”.

En tanto, sobre lo sucedido en inmediaciones de calles Miguel David y Artigas donde se encuentra el barrio 170 viviendas, se precisó que en una de las propiedades, cuando la familia estaba durmiendo, un ladrón entró y se llevó la moto. “Rompieron la reja, no se escuchó nada y se la llevaron. Acá hay cámaras en el barrio, pero no pudimos dar con las personas que nos puedan facilitar las imágenes”, manifestó la dueña a Elonce. Incluso contó que “hasta la cerradura se llevaron y no sé para que la van a usar”. El contacto para aportar información es el celular número 3434521594.

Finalmente, en la madrugada de este viernes un delincuente aprovechó que una moto estaba estacionada en la puerta de una vivienda, forzó y venció el traba volante y se la llevó. Quedó grabado en la cámara de seguridad particular de la casa ubicada en la esquina de calles Gobernador Enrique Mihura y Tibiletti. Gabriela, víctima del hecho delictivo, manifestó que “según las cámaras de la zona, fue a las 2.30 horas, en cercanías al camping de la UTA”. Remarcó que “la moto se encontraba en la entrada ya que en ese preciso momento la íbamos a estar utilizando para irnos a otro lugar, pero en menos de 15 minutos se ve que el hombre se acercó a juntar basuras y aprovechó el momento para ver”. Con respecto a la moto robada, sostuvo: “Estaba con la traba volante porque ya la estábamos por utilizar”.

La mujer aseguró que siente “desesperación e impotencia porque es una herramienta de trabajo”.