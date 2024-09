El jurado popular lo encontró culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género y luego el juez técnico Elvio Garzón le impuso la pena de prisión perpetua.

Esa resolución fue apelada por Deniz a través de los defensores Fabricio Patat y Jorge Gabriel Sueldo. En la presentación, los letrados señalaron que hubo una "una evidente y notoria violación a la garantía Constitucional del Derecho de Defensa en Juicio". Al respecto, cuestionaron el testimonio de una psicóloga que se entrevistó con el hijo de la pareja -de 4 años- antes de que se lleve a cabo la Cámara Gesell.

"Si la sanción que le cabría a una declaración en Cámara Gesell sin participación y control de la Defensa es la nulidad, lo mismo le cabe a su entrevista previa, donde incluso el entrevistador se encuentra vedado de abordar los hechos objeto de la investigación, ya que sólo se trata de establecer si el menor se encuentra en condiciones de declarar", argumentaron, según registró UNO.

Stella-Maris-Castaño.jpg Quedó firme la condena al femicida Carlos Deniz, asesino de Stella Maris Castaño

Y subrayaron que "es la instancia de Cámara Gesell el instrumento para tutelar de manera efectiva el derecho a ser oído del niño, niña y/o adolescente".

Por otra parte, los defensores insistieron en la idea de la emoción violenta y que no hubo pruebas de violencia de género previas al crimen. Indicaron que la defensa "siempre alegó y acreditó sobradamente, que el contexto de violencia de género no existió, aunque la relación ya no daba para más, y que habían puesto fin a la misma de común acuerdo".

A su turno, tanto la Fiscalía y la defensa pidieron el rechazo de los planteos defensivos y la confirmación de la condena en todos sus términos.

Entre otras cosas, recordaron que en el debate oral y público, ante el jurado popular, diferentes testigos, entre ellos compañeros de trabajo y familiares dieron cuenta que Deniz maltrataba y provocaba a la víctima. Es decir, que se probó la violencia de género.

Resolución

La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó al sentencia del jurado popular el 9 de mayo de este año -resolución que se desconocía hasta hoy- y rechazó los planteos de los defensores de Deniz. El voto lo comandó la vocal Marcela Badano, al cual adhirieron Gustavo Pimentel y Marcela Davite.

Al analizar el pedido de exclusión del testimonio de una psicóloga, quien contó lo que le había dicho el hijo de la pareja, la vocal consideró: "Resulta contraintuitivo que cualquier persona que hubiera escuchado el relato de un delito pudiera contarlo, pero, a la obligada especialmente, funcionaria del Poder Judicial, se le impusieran cortapisas. La defensa puede refutar lo que dice ésta como cualquier otro testigo de oídas. Pero además, en el caso, la posible refutación nada tiene que ver con la estrategia que decidió desplegar la defensa técnica y material".

En el juicio, la profesional había relatado lo que le había confiado el pequeño: que el padre había lastimado a la madre, y que ahora la madre estaba en una estrellita. Tras este fallo, Deniz se dio por vencido y no apeló más. No acudió a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. El 28 de agosto, la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial emitió el edicto final: "Se hace saber que el vencimiento de la pena impuesta, como asimismo de la inhabilitación, es prisión perpetua".