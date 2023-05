Femicidio de Stella Maris Castaño: "Deniz no tuvo emoción, sólo violencia"

"Solicito a este jurado que dicte el veredicto de culpabilidad para Carlos Alberto Deniz por el femicidio de su pareja. Lo único que demostró Deniz es que no tenía emoción, sólo violencia", manifestó la acusadora pública, quien participó del juicio junto a la fiscal Melisa Saint Paul.

"Carlos Deniz mató a Stella Maris Castaño porque no soportaba que lo dejara"

Al iniciar su alocución, la fiscal Viviani manifestó que Deniz mató a Stella Maris "porque no soportaba la idea de que ella lo dejara". "No soportaba la idea de perder el control sobre su vida y por eso estamos ante un femicidio. 'O mía o de nadie', esa fue la frase que entendimos con la fiscal Melisa Saint Paul tan machista y patriarcal que resume los motivos por los cuales Deniz decidió darle muerte a Stella Maris Castaño en la casa que compartían con su hijo", subrayó.

Y agregó que aquella frase -'mía o de nadie'- con la que comenzaron sus alegatos de apertura el lunes "cobró fuerza" con la prueba presentada en el juicio. "'De nadie', porque para Stella significó la muerte, el arrebato de una madre a sus hijos, de una hermana, de una amiga y una excelente profesional con una carrera por delante. Y 'mía', porque de ese modo Stella siempre se iba a mantener de su propiedad", explicó.

Stella-Maris-Castaño.jpg

El joven que intentó salvar a Stella Maris

En otro momento, la fiscal destacó Deniz ejerció violencia previa contra Stella Maris. Y mencionó los testimonios de dos testigos: el del joven que pasaba por el lugar al momento del hecho y el de una vecina.

En primer lugar, se refirió al testimonio de Dylan Arduin, el joven de 18 años que intentó salvar a Stella Maris. "Su relato dio cuenta del acto más heroico que un joven de 18 años puede hacer, ya que decidió no hacer caso omiso al pedido de auxilio de una mujer que estaba en su casa. Él iba caminando por la vereda de enfrente cuando escuchó los gritos de auxilio. Su novia le dijo 'no nos metamos' y él dijo no, fue hasta la puerta y escuchó que Stella subió la voz y escuchó que sentía que la ahorcaban y escuchó a un niño decir 'mamá, mamá'".

Asimismo, puntualizó que el joven saltó la reja de la casa y alcanzó a ver a la víctima. "Stella Maris salió de la casa con los pelos revueltos y le pidió ayuda. Ahí Deniz salió y la ingresó de nuevo por la fuerza, cerró la puerta y, finalmente, la mató".

También refirió que los gritos de auxilio de la víctima fueron escuchados por una vecina, quien dio aviso al 911. "La vecina Militello escuchó los gritos desde su casa que está separada por un baldío de 10 metros. Ella entendió que se trataba de una situación de violencia de género y así se lo dijo al 911. Al llamar, dijo: 'señorita apúrese, es una situación de violencia de género'".

marcha por stella maris castaño.jpg

Valoró además las pericias de especialistas que depusieron en el juicio que hablaron de la cinta Scotch hallada en la vivienda. "Hay evidencia objetiva que también habla, como el hallazgo de la cinta con cabello al lado de la cama. Las precias concluyeron que la cinta tenía elementos pilosos humanos y que tenían una particularidad: tenían bulbo, lo que indican que los pelos habían sido arrancados con violencia".

En ese sentido, resaltó que las pericias concluyeron que la cinta fue utilizada para amordazar y amarrar a la víctima. "La cinta estuvo en la boca, cuello y nuca de Stella Maris. En esa cinta, además, no había sangre, por lo que se puede concluir que se uso con anterioridad al desenlace fatal".

carlso deniz stella maris castaño.jpg

Stella Castaño.jpg

"Deniz mató a Stella Maris delante del hijo de ambos"

Acto seguido, la fiscal puso énfasis en que Deniz mató a Stella Maris frente al hijo de ambos, de cuatro años, en contraposición a la versión del femicida que dijo que el pequeño estaba con su abuela.

"Lamentablemente S. estuvo en el momento en que Stella perdió la vida. Todos los testigos hablaron de los rastros de sangre de su madre en el cuerpo y ropa del niño. Cuando Dylan rompió la puerta para evitar que la maten, vio a S. asustado; también Nahir explicó que S. estaba en la cocina, que se lo llevó y lo vio con sangre. Su abuela y la oficial Silvana Páez también contaron lo mismo. Finalmente, su padrino fue el encargado de limpiarle la sangre a S.", afirmó la fiscal.

"S. vio cómo mataban a su mamá. Hay una frase que repitió ante los profesionales que lo entrevistaron: 'Papá nana a mamá con cuchillo'. Se lo contó a sus tíos, abuelas, padrinos y a la Licenciada Giarroso. En el juicio derribamos la versión de Deniz, que dijo que discutió con Stella y le entregó el niño a su abuela", remarcó luego.

En ese marco, explicó que si Deniz reconocía que mató a Stella Maris delante del niño "perdería los derechos parentales sobre el niño".

La acusadora concluyó el alegato enfatizando que el imputado no actuó "bajo emoción violenta", como declaró en el juicio. "Deniz ni siquiera toleró que alguien quiera auxiliar a Stella Maris; no toleró que ella pueda salvarse. La clave es la pérdida del control sobre la vida de Sella Maris. Esto ocurre cuando una mujer se revela y desafía los límites impuestos por su agresor, cuando se encuentra ante una situación desigual de poder. Señores miembros del jurado, solicito un veredicto de culpabilidad para Carlos Alberto Deniz por el femicidio de su pareja, porque lo único que demostró Deniz es que no tenía emoción, sólo violencia".