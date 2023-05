Profesionales descartan que Carlos Deniz haya asesinado bajo emoción violenta

Salvo que alguno de los 12 ciudadanos que integran el jurado popular haya desatendido los testimonios o no se haya conmovido con la desgarradora historia de la familia de Stella Maris Castaño, el imputado por el femicidio, Carlos Deniz, está a un paso de recibir la prisión perpetua. Los últimos testimonios, de profesionales de la salud mental, desecharon su versión de que en la madrugada del 20 de diciembre de 2021 haya actuado bajo emoción violenta, situación que el femicida alegó para evitar la máxima pena. Este viernes serán los alegatos finales y se aguardará por el veredicto.

Este miércoles, declararon como testigos los dos médicos forenses que actuaron en la autopsia, Luis Moyano y Horacio Siromsky, quienes refirieron las lesiones mortales de arma blanca que sufrió Stella.

Luego lo hicieron las profesionales de salud mental del Poder Judicial, la psicóloga Zelmira Barbagelata y la psiquiatra María Eugenia Londero, así como la psicóloga Sabrina García, de la Guardia del hospital San Martín.

Las dos primeras entrevistaron al imputado y afirmaron que tenía conocimiento de lo que había hecho, pero no observaron ningún indicio de emoción violenta. Explicaron al jurado lo que es este estado en el cual una persona no tiene ningún registro en su memoria de lo que hizo, le queda una especie de blanco o vacío, y que cuando regresa del mismo se encuentra en un estado de asombro, algo que no pudo haber ocurrido con Deniz, quien relató y detalló cómo sucedió el ataque a su expareja.

García lo entrevistó a Deniz la madrugada en que fue detenido, porque había simulado un intento de suicidio. La licenciada, si bien no le preguntó las causas del hecho acontecido, recordó que él mismo dijo que tenía problemas con Stella, que ella pretendía separarse y que él era muy celoso.

En la mañana de este viernes comenzarán los alegatos de las fiscales Melisa Saint Paul e Ileana Viviani, así como de los querellantes Pedro Fontanetto D'Ángelo y Germán Palomeque, quienes pedirán al jurado que declare culpable a Deniz por el delito de Homicidio agravado. Asimismo, los defensores oficiales Jorge Sueldo y Fabricio Patat solicitarán que lo declaren culpable del delito de Homicidio agravado bajo emoción violenta.