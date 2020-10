Productor del Gualeyán está cansado del robo de animales y las carneadas

Arturo Chesini dijo que los problemas comenzaron en febrero o marzo: “Me tienen a maltraer con los robos, hechos delictivos que se profundizaron con la pandemia. La verdad es que me siento algo desprotegido. Primero con el aislamiento que nos impusieron cerrándonos el acceso a la ruta 14 por calle Sobral y por la falta de mayor presencia policial en el destacamento del Gualeyán que está cerca de nuestra casa. Antes, la presencia era continua y se hacían controles a todos los que pasaban por el lugar. Desde hace un tiempo eso no se ve y es motivo de preocupación porque se observa el paso de vehículos y personas que no son de la zona”.