Probation para arquitecto de Paraná por violencia de género

tribunales parana juicio.jpg

Sin embargo, según la denuncia, el 24 de agosto pasado, entre las 17 y las 18, el hombre cruzó en la vía pública a su expareja, la insultó y luego le rayó el auto, cuando estaba estacionado en calle Alameda de la Federación cerca de Bertozzi.

El acusado, al momento de ser indagado por este hecho, negó ser el autor del daño al vehículo, pero luego la mujer, en una conversación privada, grabó con el celular el momento en el cual le confesó haberlo hecho y hasta insinuó llegar a un acuerdo particular para solucionar el asunto. A su vez, se contó con los videos aportados por el 911 en los cuales se advierte la situación.

La causa penal que instruyó el fiscal de Paraná Facundo Etienot derivó en un acuerdo de probation, que fue presentado ayer ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, en la audiencia a la que también concurrieron el querellante que representa a la víctima, Franco Azziani Cánepa y el defensor Pedro Fontanetto. El magistrado hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba.

El hombre deberá realizar un taller de capacitación acerca de la violencia de género y también tendrá que cumplir con 90 horas de tareas comunitarias durante un año. Asimismo, se pautó la reparación a la víctima de 95.000 pesos y la prohibición absoluta de molestarla.

Se trató del fin (por ahora) de un caso en el que, como muchos, la víctima se ha sentido desamparada por la Justicia. Porque en el marco de la causa tramitada en el Juzgado de Familia a cargo de María Victoria Solari el hombre no cumplió con órdenes judiciales, no obstante no tenía consecuencias. “Ha gozado y sigue gozando de la más absoluta impunidad mientras que yo (como víctima) me he visto obligada a deambular por los pasillos de Tribunales en busca de protección para mí y para mi hija”, sostuvo la mujer al momento de denunciarlo en la Fiscalía. Luego de la acción penal, pudo avanzar.