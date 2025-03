Presuntos abusos en un jardín: "Mandaba a mi hija al infierno", dijo una madre

Entre los manifestantes estaban Ayelén y Luciana, dos madres que expresaron su angustia y consternación por lo ocurrido con sus hijos. "Mandaba a mi hija al infierno", relató una de ellas a UNO, visiblemente conmovida por lo que sus pequeños tuvieron que atravesar.

“Hemos tenido muy pocos avances en la causa. Los chicos tenían fechas para sus abordajes con profesionales, pero las suspendieron. Fueron suspendidas porque las abogadas de la acusada pidieron una asistencia psicológica y un perito. A raíz de eso es que está todo más frenado”, explicó Ayelén.

Consultada si tuvieron respuestas por parte del municipio, comentó: “Nosotros solamente tuvimos una entrevista con la señora Rita Nievas, que es la directora de jardines de la Municipalidad. Ella se comprometió a remover a todo el personal del jardín. Y quedó en reubicar a los chicos en un jardín para que puedan ir todos juntos. Eso nunca pasó. Tuvimos que movernos nosotros para poder acceder a un jardín”.

Abusos a menores Jardín Los Nietitos Paraná protesta.jpg Foto: UNO/Gonzalo Núñez

“Cuando fue el primer caso, los papás de la nena se acercaron a hablar con la directora del jardín y ella les dijo que no se tocara el tema con los demás padres. Después de todo lo que pasó, la directora solamente se comunicó con uno de los padres para pedirle que le salvemos la carrera. Que declaremos a su favor. Tomamos muy mal esa actitud y se lo comunicamos a Nievas. Ella quedó en mantenernos al tanto y nunca más tuvimos respuesta de parte de Dirección de Jardines”, completó Luciana.

En esa línea, recordó que en noviembre del año pasado un padre puso en conocimiento de las autoridades del jardín lo que le había contado su hija y que la respuesta fue parcialmente satisfactoria: la pasante fue sacada del jardín, pero la trasladaron al de Gaucho Rivero. “La mandaron ahí con la excusa de que tenía problemas personales”, dijo Luciana.

“Lo primero que quiso hacer la directora fue callar a los primeros padres que denunciaron esto. Nosotros no nos conocíamos las caras. No sabíamos quién era quién. Solamente dejábamos a nuestros hijos en quienes pensamos que los iban a cuidar. Yo me siento tan mal todos los días porque yo mandaba a mi hija al infierno. Mi hija me cuenta todo lo que pasó. Hasta el día de hoy tiene traumas, pesadillas y ataques de pánico. Tiene un retroceso increíble. Es horrible. Estamos todos los padres mal. Por eso estamos acá y vamos a estar todas las veces que hagan falta, así seamos siete o cuatro personas”, finalizó.

Los padres, representados por el abogado Claudio Berón, insisten en la urgencia de que los niños reciban el abordaje profesional en la causa, ya que sienten que la justicia avanza lentamente.