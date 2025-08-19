Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

El rafaelino Ezequiel Medrán, de reciente paso por Gimnasia (M), se constituiría en DT de Colón. Debutaría el sábado ante Chacarita en Santa Fe.

Colón de Santa FE tomó la decisión este martes de interrumpir el vínculo con Martín Minella y a la par, Ezequiel Medrán tiene encaminado su acuerdo como nuevo DT del Sabalero. El rafaelino asumiría este miércoles y debutaría el sábado ante Chacarita.

Los malos resultados del joven estratega santafesino y un descenso que acecha decantaron en esta decisión de buscar un técnico de mayor espalda para afrontar el tramo decisivo de la temporada 2025.

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Con el apoyo de Diputados, se creó en Colón una mesa intersectorial de Salud Mental

Lo último del rafaelino en un banco de suplentes

Desde su llegada en mayo de 2024 a Gimnasia de Mendoza, el DT estuvo al frente del Blanquinegro en 52 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y apenas 8 caídas, registro que explica por qué fue protagonista durante gran parte de su gestión.

En ese trayecto, el equipo convirtió 57 goles y solo recibió 31, dato que resalta la solidez defensiva que logró imprimir en su paso por el club del parque General San Martín.