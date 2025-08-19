Uno Entre Rios | Ovación | Colón

Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

El rafaelino Ezequiel Medrán, de reciente paso por Gimnasia (M), se constituiría en DT de Colón. Debutaría el sábado ante Chacarita en Santa Fe.

19 de agosto 2025 · 20:47hs
No sigue en Colón.

Prensa Colón

No sigue en Colón.

Colón de Santa FE tomó la decisión este martes de interrumpir el vínculo con Martín Minella y a la par, Ezequiel Medrán tiene encaminado su acuerdo como nuevo DT del Sabalero. El rafaelino asumiría este miércoles y debutaría el sábado ante Chacarita.

Se fue de Colón

Los malos resultados del joven estratega santafesino y un descenso que acecha decantaron en esta decisión de buscar un técnico de mayor espalda para afrontar el tramo decisivo de la temporada 2025.

Con el apoyo de Diputados, se creó en Colón una mesa intersectorial de Salud Mental.

Con el apoyo de Diputados, se creó en Colón una mesa intersectorial de Salud Mental

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Lo último del rafaelino en un banco de suplentes

Desde su llegada en mayo de 2024 a Gimnasia de Mendoza, el DT estuvo al frente del Blanquinegro en 52 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y apenas 8 caídas, registro que explica por qué fue protagonista durante gran parte de su gestión.

En ese trayecto, el equipo convirtió 57 goles y solo recibió 31, dato que resalta la solidez defensiva que logró imprimir en su paso por el club del parque General San Martín.

Colón Santa Fe Chacarita Colón de Santa Fe
Noticias relacionadas
Racing ganó con dos goles de Maravilla y otro de Pardo.

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana.

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

Vélez ganó y avanzó a cuartos.

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Mastantuono y su primer partido en el Real Madrid.

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Ver comentarios

Lo último

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

Ultimo Momento
La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Policiales
Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Ovación
En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

La provincia
La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

Janet M. Waldner presenta OM. La Fuerza de lo Invisible en GAP Galería de Arte

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Dejanos tu comentario