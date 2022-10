Por inseguridad, convocan a una reunión en San Agustín

Embed

Giorda contó que tuvieron “mucha aceptación de la parte policial, por ahí no tienen los recursos que uno quisiese tener”, y agregó: “Fuimos un poco más arriba y se logró mayor recorrida de policías. Ahora nuevamente, no sé si por la situación económica o por qué, estamos notando el aumento de estos hechos, que no estamos acostumbrados en Paraná. Hemos visto el robo de un automóvil con desguace, cosas que no estamos acostumbrados. Entonces, paremos la pelota y veamos qué podemos hacer entre todos para solucionarlo”.

La reunión será este miércoles a las 17.20 en la Plaza De los Olivos, con autoridades de la policía y la Defensoría del Pueblo de Paraná.

choque frontal san agustin.jpg

Seguridad vial

Además, Giorda contó que en los últimos días mantuvieron reuniones con policías y responsables de la Municipalidad de Paraná, donde abordaron el problema de la inseguridad vial, por varios hechos, sobre todo por la muerte del vidriero Humberto Reding.

Esto “generó la consulta y el acompañamiento de los vecinos para ver qué se podía hacer con respecto a esto. Se contactó a gente de la Municipalidad, se planteó el ensanche de avenida Montiel, dársenas, reductores de velocidad. La mayoría eran a largo plazo, y lo que nosotros queríamos era que el vecino tenga respuesta rápida. Entonces mandaron inspectores, se hizo cartelería, se van a hacer lomas de burro. Esto no la solución definitiva, pero el primer paso para bajar la estadísticas, generar la educación. Los estacionamientos en garaje, los autos que paran en las escuelas”, dijo el vecinalista.