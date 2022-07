Por el homicidio de un adolescente acuerdan ir a prisión

Aquella noche Pablo Vega estaba sentado con amigos en la esquina de una plaza que está en el corazón del barrio Belgrano, en inmediaciones de calles Ramón Pichón Sánchez, Benjamín Victorica, cortada 952 y Luis Pacha Rodríguez. Los dos asesinos conocían bien el lugar y los movimientos de su víctima. Por eso, se aparecieron cerca de las 1.30, cuando el calor de una jornada agobiante todavía se sentía, y sin miramientos atacaron a balazos a Vega. El muchacho trató de huir, pero cayó malherido y murió sobre el pavimento caliente. En medio de los gritos de allegados a la víctima y de vecinos, los dos agresores huyeron del lugar en moto por calle Sánchez. Pero como son del barrio y todos los testigos presenciales de la emboscada mortal lo conocían fueron identificados rápidamente. Así, los investigadores de la División Homicidios pudieron detener poco después a Elías Nazareno Ledesma, y al día siguiente a Rodrigo Alejandro Ramón Retamal. El primero era el conductor de la moto de 110 cc; el segundo, el autor de los disparos que tenía un encono personal con la víctima.

abreviado homicidio pablo vega parana2.jpg

En la audiencia de ayer la fiscal Paola Farinó y los abogados defensores Candela Bessa y Cristian Panceri solicitaron a Garzón homologar el acuerdo al que arribaron. También presenció la audiencia la madre de la víctima, quien consintió cerrar la historia en la Justicia con el procedimiento abreviado.

Retamal ya se encontraba preso, se encuentra alojado en la Unidad Penal de Gualeguay cumpliendo una condena por robo que tenía pendiente. En cambio, Ledesma estaba en su casa con prisión domiciliaria, pero ayer en la audiencia del juicio abreviado pidió ir a la cárcel, sin esperar que el acuerdo sea homologado. Garzón hizo lugar a tal solicitud, pero le aclaró que iba a permanecer en el penal solo en caso de que dicte la sentencia que pidieron las partes.

Además de las penas mencionadas, se solicitó al juez la devolución de la moto utilizada en el ataque mortal por ser propiedad del padre de Ledesma, que en ese momento era utilizada por su hijo.

abreviado homicidio pablo vega parana1.jpg

Este es el segundo acuerdo que se presenta, ya que el primero había sido rechazado. A fines de abril se solicitó la misma pena de 12 años para Retamal, pero sobre Ledesma pidieron tres años de prisión condicional por el delito de Amenazas, ya que se consideraba que el joven había acompañado a su amigo con el fin de amedrentar a Vega, no para matarlo.

El juez Gervasio Labriola rechazó ese acuerdo porque esa versión se contradecía con algunas evidencias. Concretamente, con un testigo que estaba en el grupo de los imputados momentos antes de la agresión, quien declaró que estaba claro que sabían que Retamal estaba armado y que Ledesma lo acompañó porque era su amigo y no lo quería dejar “en banda”. Su hermano le dijo que no se metiera porque no era un problema suyo, pero Elías no le hizo caso.

Ahora, este nuevo acuerdo contempló esa situación y se aguarda si esta vez el nuevo juez de la causa dicta la sentencia condenatoria.