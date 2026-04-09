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Así votaron los entrerrianos a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por Milei

Con apoyo de cinco diputados entrerrianos, el gobierno de Javier Milei logró aprobar la reforma de la Ley de Glaciares.

9 de abril 2026 · 08:12hs
Los oficialistas Beltrán Benedit

Los oficialistas Beltrán Benedit, Andrés Ariel Laumann,  Alicia Fregones, Darío Schneider y Francisco Morchio. Los opositores Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Guillermo Michel.
Con apoyo de cinco diputados entrerrianos

Con apoyo de cinco diputados entrerrianos, el gobierno de Javier Milei logró aprobar la reforma de la Ley de Glaciares.

Con el respaldo de parte de diputados nacionales por Entre Ríos, el gobierno de Javier Milei logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares. La votación se definió tras una extensa sesión que culminó en la madrugada de este jueves, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

LEER MÁS: Los puntos principales de la reforma de la Ley de Glaciares

La iniciativa, que ya había recibido media sanción del Senado, introduce modificaciones en los parámetros de protección ambiental con el objetivo de habilitar un mayor desarrollo de actividades productivas, en particular la minería, lo que volvió a poner en el centro del debate la tensión entre crecimiento económico y preservación de recursos naturales.

los puntos principales de la reforma de la ley de glaciares

Los puntos principales de la reforma de la Ley de Glaciares

diputados sanciono la reforma de la ley de glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra

Diputados sancionó la reforma de la Ley de Glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra

Ley de Glaciares Voto de los Diputados entrerrianos

Voto dividido

En ese escenario, los nueve diputados nacionales por Entre Ríos exhibieron posiciones divididas. Cinco de ellos acompañaron el proyecto, mientras que los cuatro restantes se alinearon en rechazo.

LEER MÁS: Diputados sancionó la reforma de la Ley de Glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra

Entre quienes votaron a favor se encuentran Beltrán Benedit, Alicia Fregonese, Andrés Ariel Laumann, Francisco Morchio y Darío Schneider, en sintonía con el oficialismo y sus aliados.

Por el contrario, el rechazo fue impulsado de manera conjunta por los legisladores de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Inés Osuna.

Ley de Glaciares Entre Ríos Milei Cámara de Diputados
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