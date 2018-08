Podría posponerse la audiencia de apelación por el procesamiento de Celis y Varisco

Este miércoles 15, a las 11, se desarrollará la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en la cual los abogados de Sergio Varisco, Pablo Hernández y Griselda Bordeira intentarán poner en crisis el procesamiento y prisión preventiva dictado por el juez federal Leandro Ríos. Sin embargo, los mismos letrados plantearán por escrito la posibilidad de posponer la medida judicial por una serie de situaciones confusas.





Los abogados Rubén Pagliotto, Miguel Cullen, Emilio Fouces y Boris Cohen presentarán, en las primeras horas de este martes, un escrito donde solicitarán posponer la audiencia de apelación por un par de motivos. El primero es que -oficialmente- no fueron notificados de la realización de la medida judicial el miércoles a la hora 11, y el segundo que varios letrados se encontrarán, a esa misma hora, en otros juicios y audiencias.





Pagliotto informó a UNO: "A esta hora de la tarde no cuento con la oficialización de la audiencia. No me llegó la información de la Cámara de Apelaciones por ninguna vía, ni por correo electrónico, ni la cédula por escrito".





Además recordó: "El doctor Cullen se encuentra asistiendo a una de las personas en el juicio a médicos del IPP (Instituto Privado de Pediatría en "la causa Melli") y ese miércoles habrá audiencias en el Tribunal Oral Federal".





"Ante esto, vamos a presentar un escrito donde informaremos de estas cuestiones para que sean tenidas en cuenta", resaltó el letrado de Paraná.





De igual modo, el abogado defensor aclaró que se busca acreditar esta superposición de audiencias, y que desde la Cámara de Apelaciones no se entienda que se desiste del planteo de reclamo por el pronunciamiento del juez Leandro Ríos.









Por otra parte, se hizo notar a UNO que la abogada Corina Beisel, defensora del procesado Juan Manuel Gómez (considerado integrante de la banda de Daniel "Tavi" Celis), solicitó la apelación de su situación. La respuesta de la Cámara Federal fue la de contestar el planteo de esta letrada y de modo "confuso", amplió la devolución del pedido de revisión al resto de los privados de la libertad y con el beneficio de excarcelación.





Por todo esto, es que los defensores del intendente Sergio Varisco, del concejal Pablo Hernández y de Griselda Bordeira solicitarán la suspensión de la audiencia de este miércoles y que se fije una nueva fecha.





La nota con el formal pedido ingresará este miércoles, cerca de las 8 y luego se deberá conocer el temperamento de los vocales que integran el máximo organismo de la Justicia Federal de Entre Ríos.